東京AV片場驚見腐屍！死者「1習慣」遭鎖定棒擊　凶嫌殺人預告曝

▲新宿一處AV片場飄出惡臭，警方破門後驚見浴室藏屍（圖／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

東京新宿區一處成人影片拍攝場地今年7月驚傳命案，管理公司因住戶連日投訴「腐爛臭味」報警，警方破門後在浴室發現一具已腐爛、用床單包裹的屍體，死者為35歲男子成瀨壯一郎。調查顯示，他疑於6月24日遭金屬球棒多次毆打致死，手提包內約180萬日圓現金與商品券遭劫走。

綜合日媒報導，警方鎖定30歲北誠一及31歲梨本俊弘兩人涉案，7月2日以棄屍罪將2人拘捕，隨後再對北誠一加控「搶劫殺人」重罪。辦案單位懷疑，北誠一雖無財務困境，卻沉迷賭博，經常輸錢後揚言要搶劫。他的青梅竹馬更爆料，案發兩天前收到對方訊息，「你明天要來嗎？馬上就有一個人了呢」，如今回想猶如殺人預告。

死者友人則透露，成瀨在歌舞伎町頗有名氣，習慣隨身攜帶兩三捲百萬日圓現金，宛如「背著蔥的鴨子」（編按：日文俚語，指自己送上門來）成了鎖定目標。警方懷疑這一習慣成為致命破綻，也使他慘遭劫殺。

命案發生後，社區居民陷入不安。多位住戶表示，早在案發前數日，走廊便瀰漫怪異惡臭，甚至有物業公司貼出告示調查異味來源。一名30多歲男子透露，「上周五就聞到怪味，後來越來越重，像食物垃圾一樣，真的很擔心。」一名20多歲女大學生則說，「突然看到很多警察來調查，才知道有人死在裡面，感到非常害怕。」

目前警方已完成初步調查，並針對涉案兩名男子進行偵訊與起訴。警方強調，案發現場設有監控，正持續調查是否有其他共犯及進一步釐清案情。