高雄男大鬧醫院「砸破玻璃門」！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市大社區自由路今(30日)上午傳出一起命案。警方初步調查，張姓男子(43歲)一早到義大醫院看診，但卻因情緒失控大鬧、還出現攻擊行為，遭現場保全報警處理，經進一步要找同居人郭女(54歲)將其帶回時，卻赫然發現郭女陳屍在家中，且現場牆壁還有噴濺血跡，不排除他殺可能，目前全案正進一步調查中。

▲郭女被發現陳屍在家中，警方到場拉起封鎖線採證。（圖／記者吳世龍攝）

警方還原命案發現時間軸，表示張男今晨約6時許就到義大醫院要看診，但張情緒相當不穩定，保全見狀後上前引導張男前往診間檢查，未料張卻突然失控暴走，猛地撿起磚頭砸破醫院玻璃門，現場保全、醫護因此報警求助。

警方獲報後趕到現場，並聯繫上張男胞姊，告知緣由後希望胞姊能到場處理，但對方卻表示已經多年沒有跟弟弟聯繫，張男平時都由同居人郭女陪同，張姊嘗試聯繫郭女，但卻都找不到人，因此前往其家中查看，赫見郭女早已氣絕、陳屍在床上。

警方到場後立即拉起封鎖線，初步勘查現場，發現牆壁還有血跡噴濺，不排除有他殺可能。本案目前報請地檢署檢察官指揮偵辦，死者的同居人張男目前送醫治療，詳細案情仍待進一步釐清。

高雄命案現場畫面曝！姐弟戀同居「女亡滿牆血」 鑑識人員採證中

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」 恐伴屍2至3天

男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」 姊上門揭命案