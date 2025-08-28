前員工放炮討薪水！養雞場老闆扁他　「木棍插嘴旋轉」推下橋奪命

▲台南養雞場命案，林奕銘持木棍打死前員工並推落橋下，台南高分院駁回上訴，仍維持13年徒刑。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

發生在2024年2月間的台南養雞場命案，老闆林奕銘因與謝姓前員工有薪資糾紛，因連兩天聽到謝男在雞場外燃放鞭炮挑釁，憤而持木棍攻擊謝男重傷倒地，並將木棍插入口中旋轉造成致命傷，再將謝男拖拉至橋邊推落橋下身亡，一審林男被判13年，經上訴二審，台南高分院駁回上訴，維持13年徒刑。

判決指出，林奕銘為養雞場老闆，謝姓死者前為其員工，2人間有薪資糾紛，謝男於2024年2月7日上午，騎機車前往該養雞場外燃放鞭炮。8日上午8時許，謝男又騎機車前往養雞場外燃放鞭炮，林奕銘聽聞鞭炮聲響後，持兩根木棍出來查看，並與死者謝男發生衝突，林奕銘持木棍揮打謝男、將謝男推倒在地後，以木棍攻擊謝男鼻部，並將木棍插入謝男口內加以旋轉。

見謝傷重無法抵抗後，林先騎乘謝男機車至數十公尺外之頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將機車推至橋下，再返回案發地，將謝男拉至頂店橋後，從紐澤西護欄旁缺口推落高5公尺多之橋下，謝男因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損（極可能有腦髓損傷）而死亡。

林奕銘在一審認殺人犯情，辯稱「僅有傷害犯意」並主張符合自首減刑要件，一審國民法官法庭依殺人罪判處他13年；林男認為量刑過重，檢方則認量刑過輕，雙方均提出上訴。

台南高分院合議庭指出，依被告供述、證人證詞、法醫解剖報告及鑑定資料，足以認定林男確有殺人故意，其所辯「僅傷害」無可採信。另被告所稱「自首」，因警方早在他投案前已掌握涉案事證，不符刑法自首減刑規定。法院同時審酌量刑細節，林奕銘雖於審理中提出400萬元和解方案，但未獲被害人家屬接受，最終並無賠償。

檢察官指林惡性重大、量刑過輕，但法官認為原審量刑合乎刑法第57條考量因素，並無輕縱或濫用裁量情形，應予尊重。合議庭指出，檢方認量刑過輕、林奕銘主張量刑過重，均無理由，雙方上訴駁回。本案維持一審原判決， 仍可上訴。