社會 社會焦點 保障人權

大社離奇命案！女腫脹發黑死亡數日　男友砸醫院動機成謎

▲▼高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大社區昨（30）日清晨驚傳命案，一名54歲郭姓女子被發現在租屋處陳屍，全身腫脹發黑，疑似已死亡至少2至3天；同居的43歲張姓男友則在醫院情緒失控鬧事，隨後被警方壓制，現已被列為關係人並強制送醫治療中。不過為何要攻擊醫院，現在仍是個謎。

全案起於凌晨5點多，警方獲報義大醫院有人鬧事，43歲張男情緒失控，在院門口大喊大叫，還撿磚塊砸破玻璃並攻擊保全，導致保全鼻部受傷流血。警方獲報趕抵現場，與保全合力壓制將張男帶回派出所，並通知其姊姊前來協助。

張男姊姊隨後到弟弟的租屋處找郭女，剛推開房門就被惡臭嚇退，進屋一看發現郭女倒臥床上、屍體腫脹發黑，枕頭還留有血跡，牆壁也疑似有「噴濺」血跡，嚇得趕緊報警。警方鑑識人員隨即到場採證，將郭女遺體移往殯儀館。

▲郭女遺體被送至殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭女遺體被送至殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過令人疑惑的是，為何張男要清晨攻擊醫院？警方指出，張男因施打鎮定劑，目前尚未能詢問，昨天製作筆錄過程語無倫次，未能得知其攻擊醫院的原因，全案正持續釐清中。至於有沒有可能是死者生前跟義大醫院之間有「醫療問題」、張男因此遷怒報復？警方表示死者過往的就醫紀錄，需發文向醫院調閱釐清。

同時檢警初步相驗發現，郭女身上並無明顯外傷，但眼部嚴重浮腫，不排除生前曾遭撞擊，確切死因將待下週進一步斷層掃描及解剖釐清，現在已經將張男列為關係人，屆時再視情形考量是否將張男轉列被告。

