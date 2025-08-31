　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，昨是民眾黨中央黨部及柯住家被搜索一周年。民眾黨主席黃國昌昨號召支持者參與「司法改革 公民走讀」活動，但過程中與警方爆發推擠衝突，更造成8位員警受傷。對此，內政部今（31日）表示，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦。

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與昨「司法改革 公民走讀」活動，上午7時半在自由廣場集合，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突；雙方一度在拒馬對峙許久，整場活動釀8名警員受傷，其中1名女警還昏厥送醫。

黃國昌更傳出勒員警脖子行徑，相關畫面也在網路上引起熱議。藥師林士峰則在臉書張貼一張「警員燦笑照」為黃辯護，稱「大概只有青鳥會相信被勒脖子的人能笑得那麼燦爛」，但幾個小時後林士峰就緊急發出道歉啟事，證實該照片為AI變臉。不過，黃國昌今（31日）仍堅稱，影帶非常清楚，他是手放在員警肩膀上，請問你什麼時候看過人家被勒脖還會笑？

▲藥師林士峰PO被勒員警「燦笑照」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

▲藥師林士峰PO被勒員警「燦笑照」引發熱議，不過他事後坦承照片為AI變臉。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

對此，內政部今表示，「0830專案」勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫。警政署除立即派員前往醫院及分局逐一探視，並致上慰問金外，並肯定同仁恪守崗位，維護社會秩序。

內政部強調，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。內政部並警告，後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦，追究偽造影像及散佈者之法律責任。

內政部嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力之脫序行為，肯定第一線員警堅守崗位維護秩序，並全力支持警政署依法行政，兼顧社會安全及民主價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立委身體出狀況　躺病床掛點滴
全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星
她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴
搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴
國光女神Lala父過世　送別「一生最痛記憶」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委掛病床急停行程2天

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

公開罷免吳思瑤連署書「水銷過程」　賴苡任：心情無比沉重

黃國昌控賴政府駁路權　顏若芳秀「申請SOP」打臉：犯法還情勒

國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委掛病床急停行程2天

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

公開罷免吳思瑤連署書「水銷過程」　賴苡任：心情無比沉重

黃國昌控賴政府駁路權　顏若芳秀「申請SOP」打臉：犯法還情勒

國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委掛病床急停行程2天

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

宋軼五官變了遭疑進廠維修　本人發聲笑了：換新化妝師

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

政治熱門新聞

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

普發1萬　最快「這個月」拿到

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

更多熱門

相關新聞

民眾黨抗議變調8警傷　警政署嚴正追辦

民眾黨抗議變調8警傷　警政署嚴正追辦

北市30日民眾黨主席黃國昌發起文化走讀抗議遊行，北市警局執行「0830維安專案」勤務時，認為民眾黨發起陳抗集會活動變調、爆發推擠衝突，造成8名第一線員警受傷。警政署隨即派員前往慰問，並啟動醫療協助，確保受傷警員獲得妥善照護與休養。

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

關鍵字：

民眾黨黃國昌走讀內政部

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面