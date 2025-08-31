民眾黨慘了！走讀爆衝突傷8警　內政部：蒐證完畢將移送北檢偵辦

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，昨是民眾黨中央黨部及柯住家被搜索一周年。民眾黨主席黃國昌昨號召支持者參與「司法改革 公民走讀」活動，但過程中與警方爆發推擠衝突，更造成8位員警受傷。對此，內政部今（31日）表示，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦。

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與昨「司法改革 公民走讀」活動，上午7時半在自由廣場集合，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突；雙方一度在拒馬對峙許久，整場活動釀8名警員受傷，其中1名女警還昏厥送醫。

黃國昌更傳出勒員警脖子行徑，相關畫面也在網路上引起熱議。藥師林士峰則在臉書張貼一張「警員燦笑照」為黃辯護，稱「大概只有青鳥會相信被勒脖子的人能笑得那麼燦爛」，但幾個小時後林士峰就緊急發出道歉啟事，證實該照片為AI變臉。不過，黃國昌今（31日）仍堅稱，影帶非常清楚，他是手放在員警肩膀上，請問你什麼時候看過人家被勒脖還會笑？

▲藥師林士峰PO被勒員警「燦笑照」引發熱議，不過他事後坦承照片為AI變臉。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

對此，內政部今表示，「0830專案」勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫。警政署除立即派員前往醫院及分局逐一探視，並致上慰問金外，並肯定同仁恪守崗位，維護社會秩序。

內政部強調，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。內政部並警告，後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦，追究偽造影像及散佈者之法律責任。

內政部嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力之脫序行為，肯定第一線員警堅守崗位維護秩序，並全力支持警政署依法行政，兼顧社會安全及民主價值。