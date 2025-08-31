走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

▲陳智菡在30日民眾黨「司法改革 公民走讀」活動中受傷。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨昨舉辦的「司法改革 公民走讀」爆發警民衝突，民眾黨立法院黨團陳智菡今（31日）表示，830原本的活動設計，是希望帶著大家在博愛特區走讀，深入了解台灣民主史，但卻連想走總統府外或官邸附近的人行道，也被拒絕，愛國西路上圍了一層一層拒馬，用八層警力防守，當她想穿過拒馬，走在愛國西路的林蔭下，馬上就被多達十幾個警察輪番伸手把她往後強推，當下沒有感覺，回到地面才發現手臂上、脖子上都有抓痕。陳智菡也說，「走上爬拒馬這條路，根本不是我們所選擇的。要辦就來」。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，昨是民眾黨中央黨部及柯住家被搜索一周年。民眾黨主席黃國昌號召支持者參與昨「司法改革 公民走讀」活動，上午7時半在自由廣場集合，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突；雙方一度在拒馬對峙許久，整場活動釀8名警員受傷，其中一名女警還昏厥送醫。

「把人民排除在人行道外的合法權力與國家暴力。我們，不過是要走路而已。」陳智菡31日在臉書表示，830原本的活動設計，是希望帶著大家在博愛特區走讀，深入了解台灣民主史，畢竟民進黨政府口口聲聲宣稱人民是頭家，總統府是「人民的總統府」，開放並歡迎大家週末進府參觀，那麼，人民在周邊走讀，應該是再合情合理不過，但「20250830我們卻連想走總統府外或官邸附近的人行道，也被拒絕」。

陳智菡說，愛國西路上，一大早圍了一層又一層拒馬，用五、六、七、八層的優勢警力防守，人民和警察為了路權相互對峙。實在太熱了，「我想穿過拒馬，走在愛國西路的林蔭下，馬上就被多達十幾個警察輪番伸手把我往後強推，當下沒有感覺，回到地面才發現手臂上、脖子上都有抓痕」。

陳智菡回憶道，「隔著拒馬，我看到拒馬後、我正前方的警察，手上抓著我的項鍊，在豔陽下閃閃發光，我想叫他還給我，但群眾再也無法忍耐，人群努力想辦法向前推進，『3、2、1』（推）！『3、2、1』（用力推），陣陣推擠中，我知道那條項鍊已經不再屬於我，但我至少可以繼續爭取我的路權」。

陳智菡說，為了正常的在台北的道路行走，上千人被逼到必須在豔陽下曝曬七小時、衝突、推擠，今天早上起床，淡淡痠痛。她知道有些人會酸：「路就封了不給走，妳們是不會繞路嗎？」這個問題問得很好，答案是不會也不應該，手無寸鐵的她們不過是要正常行走在我們的城市，憑什麼要繞路？難道總統府變天安門了嗎？「我們走讀設計的範圍是博愛特區，為何要強迫我們改道繞去逛南門市場或植物園？原來台灣民主象徵早已經被關進了禁制區」。

陳智菡指出，根據《 警察職權行使法 》第27和28條，警察在特定情況下可以進行「封路」（即禁止進入或暫時驅離），但必須是基於防止或排除危害公共安全、公共秩序或個人生命、身體、自由、名譽或財產的現行行為或事實狀況，才能採取這些必要措施，並且以其他機關無法或不能及時制止、排除為限。

陳智菡質疑，難道，人民走讀危害公共安全？有何理由，非排除封鎖不可？「路本來就是給人走的，那是我們的權利，總統再大，也沒有指揮警察要人民繞路的權力」。

陳智菡強調，「要攻擊民眾黨走讀變調，要政治追殺我們早就習慣了，但要知道，走上爬拒馬這條路，根本不是我們所選擇的。要辦就來」。