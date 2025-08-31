民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲、下同）

記者張君豪／台北報導

北市30日民眾黨主席黃國昌發起文化走讀抗議遊行，北市警局執行「0830維安專案」勤務時，認為民眾黨發起陳抗集會活動變調、爆發推擠衝突，造成8名第一線員警受傷。警政署隨即派員前往慰問，並啟動醫療協助，確保受傷警員獲得妥善照護與休養。

警政署31日晚間鄭重說明強調：民眾黨該場活動並未依《集會遊行法》規定提出申請，現場部分群眾無視警方舉牌警告及解散命令，仍持續鼓動推擠，甚至攀越警方設置的阻絕設施，導致多名員警受傷、裝備遭毀損。警政署除表達嚴正譴責外，並要求台北市警方針對違法行為全力追查，依法偵辦妨害公務、聚眾滋事等案件。

警政署強調、北市警方初步調查，現場有群眾情緒激動，與執勤員警爆發衝突。多名員警在維持秩序過程中因推擠、拉扯而受傷，部分人手腳挫傷，還有人需送醫進一步治療。警政署強調，對於執法過程中遭受攻擊的基層員警，將提供全力支持，並確保相關醫療照護不中斷。

警政署進一步指出，合法的集會遊行屬於憲法保障的人民權利，但前提是須依法申請並在秩序下進行，任何脫序、暴力行為都不被容許。此次事件已責成台北市警局蒐集相關影像與證據，後續將依規定送交檢方偵辦，絕不容忍挑戰公權力的行為。

對於外界關切後續處置，警政署重申「捍衛公權力不容挑戰」，警方執法必須嚴正且無妥協空間。署方強調，將持續成為所有基層同仁最堅實的後盾，支持員警依法行政，並確保執法尊嚴獲得維護。