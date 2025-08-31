　
社會焦點 保障人權

民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲、下同）

記者張君豪／台北報導

北市30日民眾黨主席黃國昌發起文化走讀抗議遊行，北市警局執行「0830維安專案」勤務時，認為民眾黨發起陳抗集會活動變調、爆發推擠衝突，造成8名第一線員警受傷。警政署隨即派員前往慰問，並啟動醫療協助，確保受傷警員獲得妥善照護與休養。

警政署31日晚間鄭重說明強調：民眾黨該場活動並未依《集會遊行法》規定提出申請，現場部分群眾無視警方舉牌警告及解散命令，仍持續鼓動推擠，甚至攀越警方設置的阻絕設施，導致多名員警受傷、裝備遭毀損。警政署除表達嚴正譴責外，並要求台北市警方針對違法行為全力追查，依法偵辦妨害公務、聚眾滋事等案件。

▲▼民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

警政署強調、北市警方初步調查，現場有群眾情緒激動，與執勤員警爆發衝突。多名員警在維持秩序過程中因推擠、拉扯而受傷，部分人手腳挫傷，還有人需送醫進一步治療。警政署強調，對於執法過程中遭受攻擊的基層員警，將提供全力支持，並確保相關醫療照護不中斷。

警政署進一步指出，合法的集會遊行屬於憲法保障的人民權利，但前提是須依法申請並在秩序下進行，任何脫序、暴力行為都不被容許。此次事件已責成台北市警局蒐集相關影像與證據，後續將依規定送交檢方偵辦，絕不容忍挑戰公權力的行為。

對於外界關切後續處置，警政署重申「捍衛公權力不容挑戰」，警方執法必須嚴正且無妥協空間。署方強調，將持續成為所有基層同仁最堅實的後盾，支持員警依法行政，並確保執法尊嚴獲得維護。

08/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

民眾黨主席黃國昌30日率眾舉行「司法改革公民走讀」活動，卻在衝突中被拍到左手扣住員警肩頸，引發「勒頸」爭議。藥師林士峰當晚在臉書張貼一張警員「燦笑」照片為黃辯護，稱「大概只有青鳥會相信被勒脖子的人能笑得那麼燦爛」，不料事後坦承照片為AI合成，緊急發出道歉啟事。

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

黃國昌鎖喉員警又嗆記者　綠委轟丟臉：演戲演到犯法

黃國昌鎖喉員警又嗆記者　綠委轟丟臉：演戲演到犯法

民眾黨黃國昌抗議

