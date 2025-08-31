　
政治

黃國昌控賴政府駁路權　顏若芳秀「申請SOP」打臉：犯法還情勒

▲顏若芳秀「北市路權申請SOP」打臉黃國昌。（圖／顏若芳臉書）

▲顏若芳秀「北市路權申請SOP」打臉黃國昌。（圖／顏若芳臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

昨日是民眾黨前主席柯文哲住家、中央黨部因案遭搜索一週年，現任主席黃國昌號召支持者舉行公民走讀活動，然而活動不僅未申請到合法路權，更和警方爆發嚴重肢體衝突，多位小草翻越圍欄、推擠警力，甚至連黃國昌也把員警當「肉墊」、當眾勒頸。黃國昌事後事後還批民進黨背棄廢除集遊惡法之承諾、總統賴清德獨裁。民進黨北市議員顏若芳今（31日）秀出北市道路申請SOP圖，指出犯法在先的民眾黨完美示範何謂「邏輯死亡」。

黃國昌昨日在總統官邸前舉辦「司法改革公民走讀」活動，聲援前主席柯文哲，原定以文化走讀方式進行，但活動過程多次失控。台北市警方表示，期間黃國昌率支持者「小草」多次試圖衝撞警方圍欄，與警察爆發四波推擠衝突，造成8名員警受傷。警方先後7次舉牌警告制止，經蒐證認定黃國昌等多人行為已涉違法集會，將依法追究。

事後黃國昌辦公室雙和區主任陳怡君在社群發文，聲稱她收到人生第1張「管束通知書」，以此怒控賴清德搞威權獨裁；民眾黨發言人張彤也怒轟賴清德動用國家機器、漠視民意、侵害人權，實在無恥至極，淪為自己過去最厭惡的模樣。

然，陳怡君收到的管束通知書照片，被不少眼尖民眾揪出，通知書是由「台北市政府」警察局中正一分局所發，若有任何不滿應找台北市長蔣萬安抗議。另據北市警中正一分局指出，黃國昌在遊行和演講中，曾多次指稱警方在申請路權中「執法雙標」，然而「總統府」、「官邸」是遊行活動的禁制區，且黃國昌根本未曾申請，加上民眾黨申請湖口街路權被拒後，未曾申請其他路段路權，不無故意誘導民眾誤會之嫌。

顏若芳今日再分享1張截圖，為台北市政府工務局新建工程處的「台北市使用道路集會申請」作業流程圖，並用紅框標註流程第3點「行政作業」，若收件資料內容與規定不符合，會被北市府給予申請人「駁回」結果。顏若芳以該圖指出，黃國昌和民眾黨不要臉地發聲明稱，他們集會遊行、路權申請遭「賴清德」駁回，然而身為政黨、身為立法委員，卻連北市府才是集會遊行的核駁機關都在裝傻。

顏若芳說，黃國昌和民眾黨做出與一連串事實不符合的言行，讓她懷疑「根本就是刻意在把小草降智」，另外，在北市府新工處「使用道路集會」SOP中有載明，在申請案收件、繳款完畢後，才會進行行政作業、告知申請人核駁結果，並不是像黃國昌以為的「只要申請就會通過」，「奉勸民眾黨，不要再情勒全民、不要再把台灣人當猴子耍，規定就放在那邊，自己裝傻就算了，不要以為台灣人都跟你們一樣傻。」

08/30 全台詐欺最新數據

433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！
八斗子漁港駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近
疑電扇電線起火釀5死悲劇　消防局：所有電器都有可能
北韓高官女兒「冒死脫北」！　目睹同學媽遭殘忍處決
陳智菡抓痕照曝！　嗆「要辦就來」：爬拒馬非我們所選
愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭畫面曝

黃國昌民眾黨顏若芳柯文哲賴清德

