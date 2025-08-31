才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席黃國昌30日率眾舉行「司法改革公民走讀」活動，卻在衝突中被拍到左手扣住員警肩頸，引發「勒頸」爭議。藥師林士峰當晚在臉書張貼一張警員「燦笑」照片為黃辯護，稱「大概只有青鳥會相信被勒脖子的人能笑得那麼燦爛」，不料事後坦承照片為AI合成，緊急發出道歉啟事。

事發當時，群眾推倒拒馬，黃國昌持麥克風領喊口號，過程中手部一度搭上中正一分局督察組長陳育健的肩頸，畫面被截圖放大後引爆爭議。藍綠兩營對畫面詮釋兩極，白營強調「員警在笑」，綠營則質疑「遭勒至痛苦」。林士峰的「燦笑照」一度在社群瘋傳。

▲藥師林士峰PO被勒員警「燦笑照」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

不過，畫面僅上傳3小時，林士峰隨即也在臉書發出道歉啟事，表示「我得先跟大家道歉，前篇貼文證實是AI變臉，對因此被我誤導的網友，跟大家誠摯的說聲抱歉，未來貼圖上文會更加謹慎」，但他強調，自己透過再三查看影片，「沒有黃國昌蓄意勒人的情況，同時也沒有員警這個表情。」

陳育健則親自還原，表示黃國昌比他高，因換手拿麥克風才不慎勒到脖子，他當場提醒「媒體都在拍，這樣不好」，小草隨即幫忙撥開。他強調對方無惡意，自己不會提告。警方則表示全程蒐證，雖有員警受傷，但多數無大礙，目前已依《集會遊行法》報請北檢偵辦。

黃國昌隔日受訪時回應，自己只是「手放在肩膀上」，痛批民進黨與綠媒刻意操作，「什麼時候看過被勒脖子的人還會笑？」他同時指控警方暴力搶奪宣傳車鑰匙，揚言將追究法律責任。