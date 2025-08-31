　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席黃國昌30日率眾舉行「司法改革公民走讀」活動，卻在衝突中被拍到左手扣住員警肩頸，引發「勒頸」爭議。藥師林士峰當晚在臉書張貼一張警員「燦笑」照片為黃辯護，稱「大概只有青鳥會相信被勒脖子的人能笑得那麼燦爛」，不料事後坦承照片為AI合成，緊急發出道歉啟事。

事發當時，群眾推倒拒馬，黃國昌持麥克風領喊口號，過程中手部一度搭上中正一分局督察組長陳育健的肩頸，畫面被截圖放大後引爆爭議。藍綠兩營對畫面詮釋兩極，白營強調「員警在笑」，綠營則質疑「遭勒至痛苦」。林士峰的「燦笑照」一度在社群瘋傳。

▲藥師林士峰PO被勒員警「燦笑照」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

▲藥師林士峰PO被勒員警「燦笑照」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

不過，畫面僅上傳3小時，林士峰隨即也在臉書發出道歉啟事，表示「我得先跟大家道歉，前篇貼文證實是AI變臉，對因此被我誤導的網友，跟大家誠摯的說聲抱歉，未來貼圖上文會更加謹慎」，但他強調，自己透過再三查看影片，「沒有黃國昌蓄意勒人的情況，同時也沒有員警這個表情。」

陳育健則親自還原，表示黃國昌比他高，因換手拿麥克風才不慎勒到脖子，他當場提醒「媒體都在拍，這樣不好」，小草隨即幫忙撥開。他強調對方無惡意，自己不會提告。警方則表示全程蒐證，雖有員警受傷，但多數無大礙，目前已依《集會遊行法》報請北檢偵辦。

黃國昌隔日受訪時回應，自己只是「手放在肩膀上」，痛批民進黨與綠媒刻意操作，「什麼時候看過被勒脖子的人還會笑？」他同時指控警方暴力搶奪宣傳車鑰匙，揚言將追究法律責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘成焦
北捷變格鬥擂台「男大生vs.16歲少年」影片曝光　警方要罰了
科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感
才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI
布坎南激動大吼！提前退場
26歲女星暴瘦剃平頭　宣布「改吃素」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

公開罷免吳思瑤連署書「水銷過程」　賴苡任：心情無比沉重

黃國昌控賴政府駁路權　顏若芳秀「申請SOP」打臉：犯法還情勒

國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

藍擬推「李四川條款」！綠委批政治選舉考量　籲聚焦關稅衝擊

賴清德承諾國防預算占GDP5％　游淑慧：增加的8000億從哪來？

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

才嗆「只有青鳥會信」護航黃國昌！林士峰道歉：燦笑警照是AI

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

公開罷免吳思瑤連署書「水銷過程」　賴苡任：心情無比沉重

黃國昌控賴政府駁路權　顏若芳秀「申請SOP」打臉：犯法還情勒

國安人士：反法西斯閱兵變邪惡軸心嘉年華　是對歷史的背叛

藍擬推「李四川條款」！綠委批政治選舉考量　籲聚焦關稅衝擊

賴清德承諾國防預算占GDP5％　游淑慧：增加的8000億從哪來？

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

除毛師妻帶2孩、夫出國深造　逃不出惡火「5人相擁」3分鐘成焦屍

腳踝腫脹竟是「2大致命病」前兆　醫示警：快就醫檢查

「師奶殺手」齊聚澎湖！　粉絲跨海追星「應援大拚場」

民眾黨文化走讀抗議推擠8警受傷　警政署震怒「嚴正追辦」

遭吳宗憲旗下男星污衊！蘿莉塔爆氣「完全在消費我」　瞎傳裸聊引老公質疑　

北捷乘客互毆「男大生vs.16歲少年」影片曝光　警方要罰了

潘皓瀚鎮守光復禁區退南山　HBL衛冕軍松山、北一女旗開得勝

蔡允潔產後帶女兒出國挨酸　心碎揭背後內幕：不想再繼續這樣

臨Y3捷運站！木柵「1500坪都更」公開招商

惡狼教練假借集訓留宿！深夜「性侵女學員」19次　法官判了

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

政治熱門新聞

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

藥師林士峰急道歉！PO燦笑警照是AI合成

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

普發1萬　最快「這個月」拿到

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

更多熱門

相關新聞

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

顏若芳秀申請SOP打臉黃國昌　嗆犯法還情勒

昨日是民眾黨前主席柯文哲住家、中央黨部因案遭搜索一週年，現任主席黃國昌號召支持者舉行公民走讀活動，然而活動不僅未申請到合法路權，更和警方爆發嚴重肢體衝突，多位小草翻越圍欄、推擠警力，甚至連黃國昌也把員警當「肉墊」、當眾勒頸。黃國昌事後事後還批民進黨背棄廢除集遊惡法之承諾、總統賴清德獨裁。民進黨北市議員顏若芳今（31日）秀出北市道路申請SOP圖，指出犯法在先的民眾黨完美示範何謂「邏輯死亡」。

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

藍擬推「李四川條款」　他批政治選舉考量

黃國昌鎖喉員警又嗆記者　綠委轟丟臉：演戲演到犯法

黃國昌鎖喉員警又嗆記者　綠委轟丟臉：演戲演到犯法

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

關鍵字：

黃國昌勒頸警方衝突AI合成照片社會爭議

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面