生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴柯對決想起「馬王政爭」？黃揚明曝1處差很大：賴真的無能為力

▲民進黨團總召柯建銘 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨團總召柯建銘在大罷免大失敗後，遭到黨內醞釀逼宮，然而，近日傳出總統賴清德2度親自勸退柯建銘，卻反遭柯建銘當面拒絕並痛罵，引發外界聯想是否重演當年「馬王政爭」。不過，資深媒體人黃揚明直呼「兩者差很大」，並點出1關鍵嘆，賴清德是真的無能為力。

黃揚明在粉專發文，很多人拿「馬王政爭」比喻這次的賴柯互動，但他認為兩者根本差很大，若從政治歷練來看，賴清德可說遠勝馬英九。

黃揚明指出，馬英九從來沒當過立委，不熟悉國會運作，因此政爭搞到失敗，但賴清德曾擔任4屆立法委員，還曾擔任柯建銘總召轄下的幹事長，並有「最強幹事長」之譽。而目前擔任總統府秘書長的潘孟安，也擁有豐富的立委資歷，也做過柯總召的幹事長，對立法院運作模式熟門熟路。

黃揚明感嘆，「如果連這樣的經歷，都還沒辦法把這次事件處理好。可見，是真的無能為力。」

▲▼馬英九王金平馬王政爭 。（合成圖／記者李毓康攝）

▲馬英九（左）、王金平（右）。（合成圖／資料照）

貼文曝光，網友紛紛搖頭嘆氣，「賴清德主要的問題應該是他的性格」、「有自信點，把最後兩字拿掉」、「溫馨的政府」、「白話文：過去立委白當了」、「最後還是比誰是老薑，另外王、柯交好，經驗與經營立委也是很重要」。

回顧2013年9月，時任總統馬英九召開記者會，公開指控立法院長王金平涉嫌不法關說，震撼政壇，也讓兩人關係徹底決裂，成為當時社會矚目的政治風暴。

相關新聞

賴諾國防預算占GDP5％　她質疑增加的8000億哪來？

賴諾國防預算占GDP5％　她質疑增加的8000億哪來？

賴清德總統日前接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」，並重申我國明年國防預算占比將超過GDP3％，預計2030年比照北約標準達到5％。國民黨議員游淑慧質疑，經換算，若要編國防預算達到5％，會從4674億增加到1兆2500億，「增加的8000億從哪裡來？」。她批，強化國防是必要之舉，但如果沒有財政概念，一味超額軍購，等於變相窮台掏空。

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」威權同學會

國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」威權同學會

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

政治賴清德柯建銘黃揚明馬王政爭

