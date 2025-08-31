賴柯對決想起「馬王政爭」？黃揚明曝1處差很大：賴真的無能為力

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨團總召柯建銘在大罷免大失敗後，遭到黨內醞釀逼宮，然而，近日傳出總統賴清德2度親自勸退柯建銘，卻反遭柯建銘當面拒絕並痛罵，引發外界聯想是否重演當年「馬王政爭」。不過，資深媒體人黃揚明直呼「兩者差很大」，並點出1關鍵嘆，賴清德是真的無能為力。

黃揚明在粉專發文，很多人拿「馬王政爭」比喻這次的賴柯互動，但他認為兩者根本差很大，若從政治歷練來看，賴清德可說遠勝馬英九。

黃揚明指出，馬英九從來沒當過立委，不熟悉國會運作，因此政爭搞到失敗，但賴清德曾擔任4屆立法委員，還曾擔任柯建銘總召轄下的幹事長，並有「最強幹事長」之譽。而目前擔任總統府秘書長的潘孟安，也擁有豐富的立委資歷，也做過柯總召的幹事長，對立法院運作模式熟門熟路。

黃揚明感嘆，「如果連這樣的經歷，都還沒辦法把這次事件處理好。可見，是真的無能為力。」

▲馬英九（左）、王金平（右）。（合成圖／資料照）



貼文曝光，網友紛紛搖頭嘆氣，「賴清德主要的問題應該是他的性格」、「有自信點，把最後兩字拿掉」、「溫馨的政府」、「白話文：過去立委白當了」、「最後還是比誰是老薑，另外王、柯交好，經驗與經營立委也是很重要」。

回顧2013年9月，時任總統馬英九召開記者會，公開指控立法院長王金平涉嫌不法關說，震撼政壇，也讓兩人關係徹底決裂，成為當時社會矚目的政治風暴。