賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

▲賴清德推出三大政策，希望幫助年輕人減輕負擔。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨「2025國務青旗艦營」昨天（30）舉行成果發表會，兼任黨主席的總統賴清德也出席跟年輕人交流。賴清德特別分享，政府從「學費」、「住宿」、「通勤」面向著手，用三大政策，在這幾年減輕年輕人生活負擔。

賴清德表示，他參加「2025國務青旗艦營」成果發表會，和許多年輕朋友交流，感受到大家對台灣的關心，也聽到許多真誠的建議，對政府來說都是重要的提醒。他在會中，特別問了現場學員，有沒有收到下學期的註冊單？有沒有獲得學費補助？

賴清德表示，他心裡真的很欣慰，這些都是他參選總統時的政見，如今一步步兌現，也更提醒政府，要把政策持續融入年輕人的生活裡。他強調，投資年輕世代、落實教育平權，是始終堅持的目標。

對此，民進黨補充，這幾年為了減輕年輕人生活負擔，政府從「學費」、「住宿」、「通勤」面向著手，用三大政策，讓大家的生活有感減壓。首先，補學費部分，高中職全面免學費 ，私立大學生每年3萬5000學雜費補貼 ，經濟弱勢最多再補2萬元。

在「補住宿」方面，民進黨指出，大學生校內住宿最高7000元補貼 ，校外住宿也可申請300億租金補貼，新宿舍運動 2.0也全面啟動，持續整修學校宿舍。至於「補通勤」部分，TPASS 行政院通勤月票2.0上路，常客優惠可以賺回饋金。

民進黨也補充，政府還有「青年百億海外圓夢基金計畫」 ，讓青年海外築夢，已經有1300多人成功申請，讓國家幫忙圓夢。

賴清德表示，民主不是理所當然，而是世代共同守護的成果。從創黨到今天，民進黨一直有年輕人的投入與支持。他說，國際情勢嚴峻，挑戰很多，但執政團隊沒有退縮跟放棄的權利，他感謝所有年輕朋友的提醒與鞭策，一起加油，繼續為台灣的未來打拚。