黃國昌駁鎖喉員警還嗆記者　綠委轟丟臉：演到犯法、又要裝失憶？

▲民眾黨主席黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨號召支持者參與「司法改革 公民走讀」，活動中卻爆發警民推擠，黃國昌更被傳出勒員警脖子。黃國昌今（31日）駁稱，影帶非常清楚，他是手放在員警肩膀上，但當同位記者追問相關議題時，黃國昌不滿地說，「這位記者朋友 今天不是你的獨問會，你夠了嗎？」對此，民進黨立委林俊憲直呼黃行為實在非常丟臉，演戲演到犯法，應對社會道歉。民進黨立委許智傑也痛批，「黃國昌你才夠了！」多次羞辱媒體、動手攻擊員警，等等又要裝失憶硬拗？趕快認錯道歉，不要再做社會負面教材。

民進黨立委林俊憲今（31日）透過自錄影片表示，黃國昌勒警察脖子畫面讓人怵目驚心，也非常痛心，立委甚至是政黨主席做出這種公然違法行為，實在是非常丟臉，黃國昌應該對社會公開道歉。

林俊憲指出，法律明定管制區不能遊行，昨日警察、台北市警察局總指揮官是台北市長蔣萬安，不要再牽拖民進黨或賴清德，違法就是違法，現在考驗的是蔣萬安的魄力，你敢不敢維護法律？對違法行為、犯罪的人是不是都應該要一視同仁？就算是黃國昌，法律也不應該有假期，法律之前人人平等，應該把黃國昌等民眾黨這些違法者一律移送法辦，這樣才能嚇阻破壞法律、表演給小草們看的人。

林俊憲說，總統官邸附近是遊行禁止區，任何政黨當總統都有這樣的規定，保護國家元首是必然的，跟哪黨當總統沒有關係。相信民眾黨、黃國昌要去之前也知道那個地方不能遊行，但為什麼仍要去？就是要刻意製造衝突、演戲，騙騙那些小草、支持者們，但演戲演過分，演到觸犯法律，當然法律要來就辦，就看蔣萬安敢不敢、有沒有維護你自己麾下台北市警察的尊嚴，維護法律之前人人平等原則，將黃國昌等人移送法辦。

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

民進黨立委許智傑也痛批，黃國昌太離譜了，黨主席帶頭的囂張跋扈，竟然直接無限膨脹，黃國昌做了最壞的示範，直接出手攻擊員警，真的是「太離譜了」，不僅違反「司法改革」的訴求，難道要把民眾黨變成義和團嗎？

談及黃國昌駁勒頸，稱是「手放在員警肩膀」，還嗆記者夠了嗎、不是你獨問會等，許智傑怒轟，「黃國昌你才夠了！」多次羞辱媒體、動手攻擊員警，影片那麼清楚，等等又要裝失憶硬拗嗎？趕快認錯道歉，依法處罰，不要再做社會的負面教材了。

此外，針對有人穿著印上「五星旗」衣服參加民眾黨走讀，但卻遭民眾黨切割這屬於個別小草行為，許智傑認為，中共要併吞台灣，五星旗不該出現在台灣街頭，過去挺香港反送中的民眾黨，現在卻容許中共五星旗出現在活動中，民眾黨沒有及時制止，就應該向台灣人民道歉，並保證未來不再發生。

許智傑質疑，中國滲透無孔不入，現在竟然明目張膽地囂張跋扈，民眾黨竟然不制止，難道是跟他們一鼻孔出氣嗎？黃國昌也不該學習統促黨類似第五縱隊的暴力行為，應該彰顯台灣優先的創黨精神，反對中共併吞，更反對五星旗出現在台灣街頭。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）