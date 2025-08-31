　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌駁鎖喉員警還嗆記者　綠委轟丟臉：演到犯法、又要裝失憶？

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲民眾黨主席黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨號召支持者參與「司法改革 公民走讀」，活動中卻爆發警民推擠，黃國昌更被傳出勒員警脖子。黃國昌今（31日）駁稱，影帶非常清楚，他是手放在員警肩膀上，但當同位記者追問相關議題時，黃國昌不滿地說，「這位記者朋友 今天不是你的獨問會，你夠了嗎？」對此，民進黨立委林俊憲直呼黃行為實在非常丟臉，演戲演到犯法，應對社會道歉。民進黨立委許智傑也痛批，「黃國昌你才夠了！」多次羞辱媒體、動手攻擊員警，等等又要裝失憶硬拗？趕快認錯道歉，不要再做社會負面教材。

民進黨立委林俊憲今（31日）透過自錄影片表示，黃國昌勒警察脖子畫面讓人怵目驚心，也非常痛心，立委甚至是政黨主席做出這種公然違法行為，實在是非常丟臉，黃國昌應該對社會公開道歉。

林俊憲指出，法律明定管制區不能遊行，昨日警察、台北市警察局總指揮官是台北市長蔣萬安，不要再牽拖民進黨或賴清德，違法就是違法，現在考驗的是蔣萬安的魄力，你敢不敢維護法律？對違法行為、犯罪的人是不是都應該要一視同仁？就算是黃國昌，法律也不應該有假期，法律之前人人平等，應該把黃國昌等民眾黨這些違法者一律移送法辦，這樣才能嚇阻破壞法律、表演給小草們看的人。

林俊憲說，總統官邸附近是遊行禁止區，任何政黨當總統都有這樣的規定，保護國家元首是必然的，跟哪黨當總統沒有關係。相信民眾黨、黃國昌要去之前也知道那個地方不能遊行，但為什麼仍要去？就是要刻意製造衝突、演戲，騙騙那些小草、支持者們，但演戲演過分，演到觸犯法律，當然法律要來就辦，就看蔣萬安敢不敢、有沒有維護你自己麾下台北市警察的尊嚴，維護法律之前人人平等原則，將黃國昌等人移送法辦。

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

民進黨立委許智傑也痛批，黃國昌太離譜了，黨主席帶頭的囂張跋扈，竟然直接無限膨脹，黃國昌做了最壞的示範，直接出手攻擊員警，真的是「太離譜了」，不僅違反「司法改革」的訴求，難道要把民眾黨變成義和團嗎？

談及黃國昌駁勒頸，稱是「手放在員警肩膀」，還嗆記者夠了嗎、不是你獨問會等，許智傑怒轟，「黃國昌你才夠了！」多次羞辱媒體、動手攻擊員警，影片那麼清楚，等等又要裝失憶硬拗嗎？趕快認錯道歉，依法處罰，不要再做社會的負面教材了。

此外，針對有人穿著印上「五星旗」衣服參加民眾黨走讀，但卻遭民眾黨切割這屬於個別小草行為，許智傑認為，中共要併吞台灣，五星旗不該出現在台灣街頭，過去挺香港反送中的民眾黨，現在卻容許中共五星旗出現在活動中，民眾黨沒有及時制止，就應該向台灣人民道歉，並保證未來不再發生。

許智傑質疑，中國滲透無孔不入，現在竟然明目張膽地囂張跋扈，民眾黨竟然不制止，難道是跟他們一鼻孔出氣嗎？黃國昌也不該學習統促黨類似第五縱隊的暴力行為，應該彰顯台灣優先的創黨精神，反對中共併吞，更反對五星旗出現在台灣街頭。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

黃國昌駁鎖喉員警還嗆記者　綠委轟丟臉：演到犯法、又要裝失憶？

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

不贊成郝龍斌選國民黨主席　游淑慧：黨內選舉刀刀見骨會傷很重

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」領袖齊聚變威權同學會

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

黃國昌駁鎖喉員警還嗆記者　綠委轟丟臉：演到犯法、又要裝失憶？

賴清德3大政策幫年輕人減輕生活負擔　免學費、補住宿、補通勤

不贊成郝龍斌選國民黨主席　游淑慧：黨內選舉刀刀見骨會傷很重

曹興誠：中共在台進行「木馬屠城」　藍綠內部都被大量滲透

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」領袖齊聚變威權同學會

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

接掌獨行俠領袖新角色　陣中最老湯普森：多年未有的動力再燃

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

政治熱門新聞

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

民進黨批走讀活動攻擊員警　民眾黨斥抹黑：完全悖離事實

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

「走讀」爆衝突警方依法偵辦　民眾黨：走人行道都要先申請？

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

石崇良幫呂建德緩頰　北市再嗆：部長同意次長造謠？

更多熱門

相關新聞

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與的「司法改革 公民走讀」，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突，黃也因涉違反《集遊法》，北市警中正一分局已蒐證，會交由北檢指揮偵辦。對此，黃國昌今（31日）表示，「那就來辦啊」。黃也批，民進黨忘了自己過去主張，拿《集遊法》對付人民，用的比前總統馬英九執政還要兇；請賴好好想想，2024是40%選上，繼續搞，2028年，30%都不會有。

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

國防經費攀升　難解軍隊「內部隱憂」

國防經費攀升　難解軍隊「內部隱憂」

「走讀」爆衝突警方依法偵辦　民眾黨：走人行道都要先申請？

「走讀」爆衝突警方依法偵辦　民眾黨：走人行道都要先申請？

關鍵字：

黃國昌民眾黨林俊憲許智傑

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面