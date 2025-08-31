賴清德承諾國防預算占GDP5％　游淑慧：增加的8000億從哪來？

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」，並重申我國明年國防預算占比將超過GDP3％，預計2030年比照北約標準達到5％。國民黨議員游淑慧質疑，經換算，若要編國防預算達到5％，會從4674億增加到1兆2500億，「增加的8000億從哪裡來？」。她批，強化國防是必要之舉，但如果沒有財政概念，一味超額軍購，等於變相窮台掏空。

游淑慧說，賴清德在接見美國參議員時保證，明年度的國防預算將占GDP3％，預計在2030年前，占比比照北約標準達GDP5％，這讓她搖頭嘆息。她說，民眾或許不了解複雜的預算和財政，但政客不要簡化數字來呼弄。

游淑慧指出，目前中央政府的支出約佔GDP為12.40％，如果這12.4％中的5％都要編成國防預算，那代表政府支出的40％，全部將變成國防預算，並會從4674億增加到1兆2500億，「增加的8000億從哪裡來？」，2025年的預算編列，社會福利支出才8310億元、教育科學文化支出6050億元。

游淑慧質疑，所以賴政府要把社福和教科文各砍一半，再省出8000億給國防？如果不從現有其他預算排擠，那就只剩下舉債或加稅？債留子孫、掏空財政。賴總統總愛拿北約來比，北約5％和台灣5％的概念一樣嗎，「請問賴清德，錢從哪來？」

游淑慧舉例，根據Trading Economics 的數據，2025年歐盟政府支出占GDP 的比例大概49.90％。所以49.9％中的5％，拿去做國防支出，其實只佔歐盟政府支出的10％而已，這等於歐盟是100元拿10元做國防，與台灣100元拿40元做國防概念差很多。

游淑慧說，如果比照北約目標，拿政府支出的10％去做國防預算，現在的台灣其實早就達到了14.9％。「強化國防是必要之舉，但量力而為才能永續」，如果沒有財政概念，一味超額軍購、逞強好勝，等於變相窮台掏空。