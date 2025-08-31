黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原：我不認為他有惡意

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸，當事人今天還原現場衝突始末。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

記者張君豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌30日號召支持者參與的「司法改革 公民走讀」活動爆發警民推擠，網傳黃國昌勒警員脖子的影片引發熱議。對此，黃國昌今（31日）受訪回應，昨天影帶非常清楚呈現，他是手放在員警肩膀上。對此《東森新媒體ETtoday》訪問當事人，他是中正一分局督察組長陳育健。陳表示，當下只是陳抗場面推擠，立委黃國昌手臂確實把手臂環繞到他的頸部，但當時雙方推擠人太多，「我認為黃國昌是在維持自己重心，我有出言提醒碰觸的問題」、「我並未感受到他有攻擊或脅迫我的惡意」。

他回憶雙方肢體接觸的事發過程，「事發當時人潮推擠，自己的手臂因現場人多推擠，擺在身側位置」，「黃國昌手臂一度碰觸到頸部，但我認為不是刻意或惡意啦！」

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

陳育健表示，「那個時候比較擁擠，黃國昌的手繞到我的肩頸部維持重心，確實有碰觸到，但不是攻擊，我沒有感覺到特別不舒服」，「沒有惡意啦，黃國昌應該是想攙扶穩定重心，他也要站穩。」他說，當下有跟對方反應「肢體不要碰觸執法警員」，後來局勢穩定人潮不再推擠後，雙方站穩、黃國昌就鬆手。

中正一警方強調€警方依法維護秩序，並不會針對特定人士或立場進行差別對待。陳育健也呼籲社會大眾理性參加街頭運動，強調警察將持續秉持專業、公正執法，確保集會遊行安全。

