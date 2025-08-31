　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

▲▼第三者，外遇，情變，分手，劈腿。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸流行起推薦前任的新交友模式。（圖／CFP）

文／香港01

今年七夕，婚姻咨詢師汪群群在朋友圈刷到一則溫馨的動態：火紅的玫瑰、精美的禮物，配上甜美的笑容。發帖人是她的咨詢對象曉慧，去年與陳偉結婚，而陳偉正是曉慧閨蜜彤彤的前男友。這段因「內推前任」促成的佳緣，讓汪群群感觸頗深。她向陸媒表示，「內推前任」正成為年輕人脫單自救的新方式，背後反映了對靠譜婚戀的渴望。

據《新聞晨報》報導，彤彤與陳偉的戀情始於親戚介紹。彤彤是上海本地人，211高校畢業，在中型企業擔任中層管理，氣質出眾。陳偉則是海歸博士，經濟條件優越，被認為是彤彤的「相親天花板」。然而，兩人因年齡與生活背景差異，感情難以同步。彤彤屬焦慮型依戀人格，渴望更多關注；陳偉則是回避型，習慣以沉默應對爭執，導致彤彤缺乏安全感。

在汪群群的咨詢中，兩人通過依戀關係測試認識到彼此的不合，選擇和平分手。但他們對彼此的人品仍高度認可。彤彤曾向閨蜜曉慧傾訴戀情細節，曉慧對陳偉的性格表示理解，並在彤彤的「內推」下與陳偉相識。一年後，陳偉與曉慧步入婚姻，彤彤也找到了更適合自己的伴侶。她表示，新男友雖不如陳偉條件出眾，但給予了她最需要的安全感。

汪群群分析，曉慧屬安全型依戀人格，能包容陳偉的回避型特質，兩人更為契合。她指出，「內推前任」並非心血來潮，而是年輕人對可靠婚戀資源的追求。在熟人圈中，前任的推薦如同「品質認證」，降低了情感投入的風險。彤彤的「內推」成功，正是因為她對陳偉的了解與信任，為曉慧提供了安全感。

在團區委的一場相親活動中，汪群群調研發現，許多年輕人對「內推前任」持開放態度。35歲白領茜妮表示，相親對象往往由不夠了解自己的親友介紹，匹配度低。而密友推薦的對象，因雙方都熟悉，成功率更高。29歲的紫儀也分享，她將人品可靠的前任推薦給他人，認為這是對優質單身資源的合理利用。

社交媒體上，網友將可「內推」的前任歸類為「人品可靠、家風良好、性格穩定」等類型，凸顯年輕人對穩定關係的看重。汪群群認為，這種「三角互動」模式需要理性處理情感轉移，推薦者應坦然面對過去，與前任保持適當距離，並對自己的未來充滿信心。

汪群群建議，參與「內推」的各方應以開放心態面對過去，坦誠溝通分手原因，並為新關係設定清晰界限。單身者無需因推薦成功而焦慮，愛情與否不影響個人價值，適合的伴侶終會出現。

七夕期間，商場大屏幕滾動播放浪漫文案，映襯著年輕人對愛情的渴望。汪群群指出，「內推前任」只是尋求靠譜愛情的一種方式，真正的核心在於找到「無需認證的對的人」。愛情不是標籤匹配的考試，而是從相識到信任、從摩擦到包容的旅程。她鼓勵年輕人勇敢追愛，強強調七夕的熱度，體現了人們對愛的追求。最珍貴的，是找到那份讓心動的感覺。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

