國際

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

▲露營車點蠟燭慶生爆炸，兩閨蜜雙亡。（圖／翻攝Maine State Fire Marshal臉書）

▲爆炸事故現場畫面。（圖／翻攝Maine State Fire Marshal臉書）

記者曾羿翔／綜合外電

生日竟變忌日！美國緬因州奧德奧查德海灘（Old Orchard Beach）近日發生一起露營悲劇。58歲的阿萊西亞（Alesia Ventura-Large）與57歲的南西（Nancy Pilsch）為慶祝生日，相約到當地露營地過夜，卻因露營車爆炸雙雙喪命。

綜合外媒報導，根據當地警消調查，兩人於16日抵達露營車時，便聞到車內散發出類似大蒜的異味。她們嘗試打開窗戶通風，隨後點燃蠟燭，不料瞬間引發爆炸。兩人當場重傷，雖被緊急送往醫療中心搶救，仍宣告不治。

▲露營車點蠟燭慶生爆炸，兩閨蜜雙亡。（圖／翻攝Maine State Fire Marshal臉書）

▲南西（左）和阿萊西亞（右）不幸喪生。（圖／翻攝Maine State Fire Marshal臉書）

緬因州消防局表示，初步研判事故可能與露營車的丙烷系統故障有關，或是瓦斯爐具未完全關閉，導致氣體外洩並因火源引爆。不過，確切原因仍待專業團隊進一步確認。

當地消防局局長肖恩（Shawn Esler）提醒，凡是使用丙烷或天然氣的場所，應安裝瓦斯偵測器以避免悲劇。據悉，事發的露營車內僅設有煙霧偵測器，卻缺乏瓦斯偵測設備。資深露營者詹姆士（James Viet）受訪時強調，瓦斯偵測器是露營車的必要安全裝置，「只要有疑似瓦斯外洩，它就能即時發出警示，讓人避開危險」。

阿萊西亞的丈夫哀痛表示，「我的妻子是一位了不起的女性，是許多人生命中的光芒。」露營區官方也發聲哀悼，「有兩名遊客遇故離世，我們與他們的家人同在，將為他們祈禱」。

▼露營車點蠟燭慶生爆炸，兩閨蜜雙亡。（圖／翻攝Maine State Fire Marshal臉書）

▲露營車點蠟燭慶生爆炸，兩閨蜜雙亡。（圖／翻攝Maine State Fire Marshal臉書）

08/18 全台詐欺最新數據

