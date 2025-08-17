丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

▲正宮發現丈夫與閨蜜出遊還發生親密行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導



桃園一名女子小珍（化名）氣憤提告丈夫阿強（化名）與閨蜜阿秀（化名）通姦，法院審理後，近日認定兩人於婚姻關係存續期間交往，行為嚴重侵害小珍配偶權，判決須連帶賠償20萬元精神慰撫金，全案可上訴。

根據判決，小珍與阿強於2021年8月結婚，但在2023年4月，發現阿強與自己的好友阿秀暗中交往，不僅私下出遊、發生性關係，還一同拍攝性愛影片。小珍認為兩人行為已遠超一般男女正常交往的分際，提告求償80萬元精神慰撫金。

審理期間，阿強與阿秀雖經法院合法通知，卻未出庭應訊，一同神隱，也未提出任何書面答辯。法院根據小珍提供的多項證據，包括社群平台擷圖、對話紀錄、照片、光碟及Google Map軌跡紀錄等，認定所述事實屬實。

法官指出，婚姻應以互信為基礎，雙方應維護婚姻的圓滿與安穩，阿強與阿秀的行為明顯違反此一原則。審酌雙方婚姻年資、被告交往行為程度、以及雙方社會地位與經濟能力，法院認為小珍所請求的賠償金額過高，最終判決阿強與阿秀應連帶賠償20萬元，並自2025年4月28日起至清償日止，按年息5%計息。

此外，法院也裁定原告部分勝訴內容可假執行，至於其餘請求與假執行聲請則予以駁回。全案仍可依法提出上訴。