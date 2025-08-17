　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

▲▼情侶,夫妻,性行為,性交,約炮,約砲,上床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲正宮發現丈夫與閨蜜出遊還發生親密行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園一名女子小珍（化名）氣憤提告丈夫阿強（化名）與閨蜜阿秀（化名）通姦，法院審理後，近日認定兩人於婚姻關係存續期間交往，行為嚴重侵害小珍配偶權，判決須連帶賠償20萬元精神慰撫金，全案可上訴。

根據判決，小珍與阿強於2021年8月結婚，但在2023年4月，發現阿強與自己的好友阿秀暗中交往，不僅私下出遊、發生性關係，還一同拍攝性愛影片。小珍認為兩人行為已遠超一般男女正常交往的分際，提告求償80萬元精神慰撫金。

審理期間，阿強與阿秀雖經法院合法通知，卻未出庭應訊，一同神隱，也未提出任何書面答辯。法院根據小珍提供的多項證據，包括社群平台擷圖、對話紀錄、照片、光碟及Google Map軌跡紀錄等，認定所述事實屬實。

法官指出，婚姻應以互信為基礎，雙方應維護婚姻的圓滿與安穩，阿強與阿秀的行為明顯違反此一原則。審酌雙方婚姻年資、被告交往行為程度、以及雙方社會地位與經濟能力，法院認為小珍所請求的賠償金額過高，最終判決阿強與阿秀應連帶賠償20萬元，並自2025年4月28日起至清償日止，按年息5%計息。

此外，法院也裁定原告部分勝訴內容可假執行，至於其餘請求與假執行聲請則予以駁回。全案仍可依法提出上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喝水多一動作「塑膠微粒少90％」！專家曝新研究：很多台人會做
澤倫斯基18日赴白宮會晤川普　7名歐洲領導人表態將出席
行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了
快訊／高雄大雷雨夜襲！9縣市發豪大雨特報　警戒範圍曝
水彈女神現身大巨蛋！權恩妃性感脫了　熱舞萬人暴動嘶吼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

快訊／恐怖街友持菜刀「逆向一路砍」　躲公園被抓到了！

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

近百歲爺半夜走失「以為自己24歲」　見小孫子喊：這是我弟弟啊

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

新莊夫妻口角驚動岳母　警到場處理家暴…女婿竟是通緝犯

爆改排氣管吵死人！高雄噪音稽查紅單大放送　揪出50炸街猴　

惡老闆打火機燒肛虐死員工！找人頂包遭延押　不採國民法官審理

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長...為救妻也嗆傷

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

快訊／恐怖街友持菜刀「逆向一路砍」　躲公園被抓到了！

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

近百歲爺半夜走失「以為自己24歲」　見小孫子喊：這是我弟弟啊

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

新莊夫妻口角驚動岳母　警到場處理家暴…女婿竟是通緝犯

爆改排氣管吵死人！高雄噪音稽查紅單大放送　揪出50炸街猴　

惡老闆打火機燒肛虐死員工！找人頂包遭延押　不採國民法官審理

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長...為救妻也嗆傷

「南部弄假牙」神曲來了！FTISLAND壓軸站上大巨蛋　3萬人爆雞皮合唱

喝水多一動作「塑膠微粒少90％」！專家曝新研究：很多台人會做

快訊／澤倫斯基18日赴白宮會晤川普　7名歐洲領導人表態將出席

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

男友洗腦第一次「多數女生準備套套」　妹子0性慾傻眼！全場砲翻

布坎南來台首勝即完封！讚豊暐引導有功　兒子圓夢跳舞超開心

快訊／高雄大雷雨夜襲！9縣市發豪大雨特報　警戒範圍曝

直擊／水彈女神現身大巨蛋！權恩妃性感脫了　熱舞萬人暴動嘶吼

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

社會熱門新聞

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

新北死亡車禍！女騎士遭逆撞傷重亡

新北女包包鬆脫沿路噴鈔票！騎士狂撿

南山段2死！網曝阿公是近300岳高山嚮導

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

女墜北宜深谷逃死　3天後卻命喪火場

台中阿北開車起步撞機車　騎士頭骨粉碎不治

2登山老手魂斷南三段！獨活8歲童無法還原經過

可樂可樂安山山難！8歲童報案獲救　阿公亡

更多熱門

相關新聞

桃園49名新住民輔導員授證　期關懷新住民

桃園49名新住民輔導員授證　期關懷新住民

桃園市政府婦幼發展局積極推動「新住民輔導員」培訓計畫，迄今已累計培訓49位具備語言與文化優勢的新住民輔導員，於16日舉行授證儀式，正式授予輔導員身分，期深入社區提供第一線協助，成為新住民家庭的重要橋樑。

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家：高機率再犯

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家：高機率再犯

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

關鍵字：

偷吃出軌桃園閨蜜

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面