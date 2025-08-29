上海女孩把前男友介紹給閨蜜！一年後收喜帖　內推前任成脫單新招

▲「內推前任」成為一種大陸年輕人交往戀愛新模式。（示意圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海一名女孩將前男友介紹給閨蜜，一年後便收到兩人的結婚喜帖，婚姻諮詢師汪群群分析指，所謂「內推前任」的新模式，正成為部分年輕人脫單的新方式。她認為，這種模式象徵著，雖然不適合自己，但經過親身驗證，對方可靠且值得託付，可以在熟人圈中提供一份較為特殊的安全感。

《新聞晨報》報導，彤彤與男友陳偉曾因性格差異來到汪群群的諮詢室。彤彤屬於焦慮型依戀，陳偉則偏回避型，兩人在相處中矛盾頻繁，最終和平分手。

然而，雙方對彼此的人品仍十分認可，彤彤曾向閨蜜曉慧傾訴過感情細節，曉慧對陳偉的處事方式表示理解。最終，彤彤乾脆提議，「要不我把你介紹給陳偉試試？」意外促成這段婚姻。

一年後，彤彤收到了陳偉與曉慧的結婚喜帖，自己也遇到更合適的伴侶。她笑言，「雖然外在條件不如陳偉，但他能給我最需要的安全感。」汪群群則指出，曉慧屬於安全型依戀，能恰到好處地包容陳偉的回避性格，兩人組合穩定。

研究顯示，大陸有部分年輕人對「內推前任」持開放態度。有人表示，相親對象多由父母或親友介紹，但往往不了解自身需求，相比之下，閨蜜推薦的前任更「靠譜」。

也有民眾坦言，雖然戀愛失敗，但若前任人品良好，願意將其介紹給其他適合的人。對此，汪群群強調，這是一種「三角互動模式」，如果各方能理性處理，讓愛情的轉移變得自然，最終也可能成就一段好姻緣。