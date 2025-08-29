　
大陸 大陸焦點 特派現場

上海女孩把前男友介紹給閨蜜！一年後收喜帖　內推前任成脫單新招

▲婚姻諮詢,新婚。（示意圖／翻攝極目新聞）

▲「內推前任」成為一種大陸年輕人交往戀愛新模式。（示意圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海一名女孩將前男友介紹給閨蜜，一年後便收到兩人的結婚喜帖，婚姻諮詢師汪群群分析指，所謂「內推前任」的新模式，正成為部分年輕人脫單的新方式。她認為，這種模式象徵著，雖然不適合自己，但經過親身驗證，對方可靠且值得託付，可以在熟人圈中提供一份較為特殊的安全感。

▲婚姻諮詢,新婚。（示意圖／翻攝極目新聞）

《新聞晨報》報導，彤彤與男友陳偉曾因性格差異來到汪群群的諮詢室。彤彤屬於焦慮型依戀，陳偉則偏回避型，兩人在相處中矛盾頻繁，最終和平分手。

然而，雙方對彼此的人品仍十分認可，彤彤曾向閨蜜曉慧傾訴過感情細節，曉慧對陳偉的處事方式表示理解。最終，彤彤乾脆提議，「要不我把你介紹給陳偉試試？」意外促成這段婚姻。

一年後，彤彤收到了陳偉與曉慧的結婚喜帖，自己也遇到更合適的伴侶。她笑言，「雖然外在條件不如陳偉，但他能給我最需要的安全感。」汪群群則指出，曉慧屬於安全型依戀，能恰到好處地包容陳偉的回避性格，兩人組合穩定。

研究顯示，大陸有部分年輕人對「內推前任」持開放態度。有人表示，相親對象多由父母或親友介紹，但往往不了解自身需求，相比之下，閨蜜推薦的前任更「靠譜」。

也有民眾坦言，雖然戀愛失敗，但若前任人品良好，願意將其介紹給其他適合的人。對此，汪群群強調，這是一種「三角互動模式」，如果各方能理性處理，讓愛情的轉移變得自然，最終也可能成就一段好姻緣。

08/28 全台詐欺最新數據

房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍交易重挫逾6成
Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」　全場嚇壞
斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡
快訊／亞培也發聲明了！
「小英男孩」才34歲　竟擁台北東區3房產
秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰讓颱風有靠近趨勢
直擊／大咖韓星現台中拍戲　親民問候粉絲：等下視訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

七夕創意禮「用腳寫情書」　「小王子捧玫瑰」全程100公里誠意十足

四川民眾被罕見「怪肥腹蛛」咬一口　劇烈腹痛加四肢麻木急送醫

規模最大上合組織天津峰會將登場　經貿、教育數字合作成3大亮點

全網秒罄創紀錄！「迷你LABUBU」開賣又掀搶購潮…網評價兩極

戰狼仆街！吳京出品電影票房僅26萬元「6天就撤檔」

陸抗戰紀念活動記者會　馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

釋印樂掌少林寺滿月！佛門重回清淨地　近萬元高價香...武僧秀都沒了

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」　天文愛好者：是曙條

愛情交往內推前任年輕人安全感婚姻戀愛

