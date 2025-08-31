機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

▲男子被狗咬傷染敗血症（示意圖／Pexels）

近日一名澳洲男子在床上睡覺，狗跳上床躺在他旁邊，而他一個翻身打到狗的臉，被狗咬了手腕一口，讓他感染敗血症（sepsis），生命一度垂危，留下永久性後遺症，但他不責怪愛犬，至今仍與牠同住。

據《每日郵報》報導，男子當時正躺在床上睡覺，狗跳上床躺在他旁邊，而他在翻身時意外打到狗的臉，狗受到驚嚇咬了他手腕一口，起初他並未在意，直到3天後手臂腫脹並長滿紅色、硬幣大小的膿泡，他才前往當地的急診中心。

男子被送到醫院，醫師發現他罹患壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis），俗稱「食肉菌」，這是一種會迅速擴散並吞噬健康組織的嚴重細菌感染。隨病菌破壞他的組織並入侵血液，男子感染敗血症，最嚴重可能因為器官死亡，醫生無法確定是何種細菌引發感染，但告訴他病菌「原本就存在於人類皮膚上」，而細菌透過狗咬傷進入血液的機率大約是萬分之一。

男子在 Reddit回憶，「當我一醒來看到手臂的樣子，就知道大事不妙。如果我再多睡一會兒，恐怕已經不在人世。」最後，在經過緊急手術後，醫師成功保住了他的手臂，而儘管感染未侵入骨頭，但這過去4年他接受 20 次手術，包括切除壞死組織、移植皮膚，以及修復因感染長期損傷的臀部與阿基里斯腱。

男子指出，他的手臂已恢復「大約9成功能」，但由於敗血症造成的器官後遺症，仍需要定期監測，現在他的反應也比以前慢，他還在服藥中，而儘管一切源自狗咬，他並不責怪愛犬，至今仍與牠同住，「在整個過程中，牠陪伴我、讓我保持理智。動物並非有意傷人，只是有時會發生意外。」

