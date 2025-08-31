　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

機率萬分之一！男子睡覺被愛犬咬傷染「這症」　竟留永久性後遺症

▲男子被狗咬傷染敗血症（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名澳洲男子在床上睡覺，狗跳上床躺在他旁邊，而他一個翻身打到狗的臉，被狗咬了手腕一口，讓他感染敗血症（sepsis），生命一度垂危，留下永久性後遺症，但他不責怪愛犬，至今仍與牠同住。

據《每日郵報》報導，男子當時正躺在床上睡覺，狗跳上床躺在他旁邊，而他在翻身時意外打到狗的臉，狗受到驚嚇咬了他手腕一口，起初他並未在意，直到3天後手臂腫脹並長滿紅色、硬幣大小的膿泡，他才前往當地的急診中心。

男子被送到醫院，醫師發現他罹患壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis），俗稱「食肉菌」，這是一種會迅速擴散並吞噬健康組織的嚴重細菌感染。隨病菌破壞他的組織並入侵血液，男子感染敗血症，最嚴重可能因為器官死亡，醫生無法確定是何種細菌引發感染，但告訴他病菌「原本就存在於人類皮膚上」，而細菌透過狗咬傷進入血液的機率大約是萬分之一。

男子在 Reddit回憶，「當我一醒來看到手臂的樣子，就知道大事不妙。如果我再多睡一會兒，恐怕已經不在人世。」最後，在經過緊急手術後，醫師成功保住了他的手臂，而儘管感染未侵入骨頭，但這過去4年他接受 20 次手術，包括切除壞死組織、移植皮膚，以及修復因感染長期損傷的臀部與阿基里斯腱。

男子指出，他的手臂已恢復「大約9成功能」，但由於敗血症造成的器官後遺症，仍需要定期監測，現在他的反應也比以前慢，他還在服藥中，而儘管一切源自狗咬，他並不責怪愛犬，至今仍與牠同住，「在整個過程中，牠陪伴我、讓我保持理智。動物並非有意傷人，只是有時會發生意外。」

延伸閱讀
豪宅高顏值帥保全爆紅　本人回覆了！他曾是「天菜排長」
LV推龍蝦造型手提包「售價24萬」　業者曝熱銷程度：背起來不突兀
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣賓士降價了　這款最高砍13萬！
陳志強當眾「激吻曾智希」！　眾人目睹爆歡呼
快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入
黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原情況
快訊／中信兄弟最終抉擇！　柯威士遭註銷
快訊／9縣市大雨特報！大雲雨轟7地「持續1小時」
慟！台中6歲童墜樓亡　父哭聲撕裂
慘死小兄妹是弦樂團員　6月才登台演奏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

埃及重大鐵路意外　列車出軌「2車廂翻覆」3死103傷

刷牙要不要先「沾水」？牙醫解答曝關鍵原因　錯誤習慣恐傷牙齦

高溫35度℃！15月嬰遭丟包車上2小時　活活熱死

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

埃及重大鐵路意外　列車出軌「2車廂翻覆」3死103傷

刷牙要不要先「沾水」？牙醫解答曝關鍵原因　錯誤習慣恐傷牙齦

高溫35度℃！15月嬰遭丟包車上2小時　活活熱死

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

藍擬推「李四川條款」！綠委批政治選舉考量　籲聚焦關稅衝擊

「摸機車座墊」是性騷！律師曝原因警告：盯著別人看也踩線

懷孕被勸「養狗對小孩不好」！亞亞遇毒長輩…反擊超療癒：到處都細菌

Kiké回本壘未滑壘遭批、貝茲也被罵　羅伯斯：真的只能遺憾

猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟

胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」！背後催淚內幕曝光　罕說心裡話：很驕傲

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚　一票1原因傻眼開酸

血月現蹤！南瀛天文館9／7辦月全食觀測　土星海王星接力衝

賴清德承諾國防預算占GDP5％　游淑慧：增加的8000億從哪來？

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

馬桶座非最髒！專家揭最大細菌溫床　1動作超危險

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

他跟AI聊天聊到「弒母後自殺」

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

更多熱門

相關新聞

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」

韓國江原道江陵市一間流浪貓咖啡廳，長期收容上百隻被遺棄或受虐的貓咪，成為當地知名的貓咪咖啡廳。近日店主在社群平台分享一段影片，影片中他在店內躺著休息時，店裡的數十隻貓咪同時趴在他的身上，彷彿蓋上一層「貓毯」，可愛畫面引起網路熱議。

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

美海灘大腸桿菌超標　官方警告

美海灘大腸桿菌超標　官方警告

結婚5年「沒看過對方的臉」真相藏洋蔥

結婚5年「沒看過對方的臉」真相藏洋蔥

信義區國際醋海亂鬥！台男聯手土友PK印男

信義區國際醋海亂鬥！台男聯手土友PK印男

關鍵字：

敗血症紐澳要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面