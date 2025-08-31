　
國際

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

美國海灘爆警報「糞便細菌超標」 官方拉警告牌：下水恐中招

▲美國多地海灘發生水質問題。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國迎來勞動節（Labor Day）長週末，大批民眾準備前往海灘享受夏日尾聲，但水質卻拉警報。多地官方公告顯示，部分海灘檢測出大腸桿菌超標，下水恐增加腸胃疾病、皮疹與噁心風險。

根據《CNN》報導，從佛羅里達州水晶河（Crystal River, Florida）到緬因州奧甘奎特（Ogunquit, Maine），陸續出現警告案例。麻薩諸塞州巴恩斯特布爾（Barnstable, Massachusetts）科德角的凱斯紀念海灘（Keyes Memorial Beach）、紐約長島灣岸（Bay Shore, New York）的班傑明海灘（Benjamin's Beach），以及加州聖地牙哥帝國海灘（Imperial Beach）部分區域，都因污染暫時關閉。夏威夷大島卡哈魯烏海灘公園（Kahaluu Beach Park）同樣檢出細菌過高。

環保團體「美國環境」（Environment America）在夏季發布的調查指出，2024年全美近三分之二的受檢海灘，至少有一天不適合游泳。

區域分布上，墨西哥灣沿岸高達84%曾超標，西岸79%、東岸54%、五大湖71%。其中超過450處海灘，有四分之一以上的檢測日被判定「不安全」。該組織高級律師約翰・拉姆普勒（John Rumpler）直言，老舊水利與下水道設施是污染主因，批評「需要投入資金，確保人類排泄物不會流進大家的遊憩水域」。

氣候變遷更讓問題惡化。極端降雨與風暴經常超過城市排水系統承載量，加上郊區鋪面擴張破壞自然涵養力，使雨水挾帶更多污染物流入海灣。

北卡羅來納州環境品質部（North Carolina Department of Environmental Quality）主管布萊恩米魯許（Erin Bryan-Millush）表示，8月底已有5處海灘因細菌濃度上升發出公告，雖未關閉，但提醒遊客自行承擔風險。她補充，颶風艾琳（Hurricane Erin）造成的風暴潮與強降雨，進一步加劇污染，「那些雨水排水道會把所有東西都帶進海裡，對免疫力較差的人尤其危險」。

在現場，部分遊客態度卻較樂觀。德拉瓦州瑞荷伯斯海灘（Rehoboth Beach）上月因大腸桿菌濃度升高連續兩天警報，退休牙醫奧里什克維奇（Yaromyr Oryshkevych）仍認為「海流會自然稀釋」，不足為懼。聯邦員工韋斯特（Dana West）則回憶，今年稍早在墨西哥女人島（Isla Mujeres, Mexico）浮潛後，團隊12人全數腸胃不適，但她對德拉瓦當局有信心，相信若檢測異常，官方會即時警告。

不過當地如瑞荷伯斯灣（Rehoboth Bay）與杜威海灘（Dewey Beach）已被列入公告名單，但警示並非總能在現場清楚張貼。依照美國環境保護署（U.S. Environmental Protection Agency）標準，若大腸桿菌超標，每1,000名下水者可能就有32人染病。隨著假期人潮湧入，各地遊客是否會遵從建議避免下水，仍存在極大不確定性。

分享給朋友：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

海灘水質大腸桿菌北美要聞周刊王

