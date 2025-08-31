信義區七夕國際衝突？台男、土男為愛對決2印男　4人超商大亂鬥

▲4名分別來自3個國家的男子為了同一名女性友人大打出手，最後全數被警方帶回派出所。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台北市信義區松壽路上一家便利超商30日凌晨發生肢體衝突，警方到場後才發現竟然還是一場醋海生波引起的「國際糾紛」。據了解，發生衝突的台籍朱男、土耳其籍B男與2名印度籍男子有一名共能女性友人，然而朱男、B男因懷疑2名印度男子對該名女友人有不當調情舉動，雙方先是發生口角，隨即大打出手。4人全數遭警方帶回派出所，訊後依違反社維法函送地檢署偵辦。

據了解，這起事件發生在信義區松壽路20巷內的全家便利超商。30日凌晨4時許，29歲土耳其籍B男、台灣籍38歲朱男因懷疑27歲印度籍R男、S男兩人對共同的女性友人有調情舉動，醋勁大發下與對方發生口角，進而演變成情緒失控的肢體衝突。

巡邏員警接獲報案後立刻趕赴現場，由於雙方互不相讓，4人都表明要提出傷害告訴，員警將涉案4人全數帶回派出所偵辦，訊後依傷害罪與違反社會秩序維護法第87條規定，將4人函送地檢署依法偵辦。

