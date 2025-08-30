《少年偵探！誕生》決選台南舉辦　黃偉哲：寓教於樂推廣法治教育

▲《少年偵探！誕生》全國決選與記者會今於台南司法博物館舉行，明星與市長黃偉哲同台出席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

實境綜藝節目《少年偵探！誕生》30日於台南司法博物館舉辦全國海選暨記者會，市長黃偉哲受邀與明星偵探隋棠、王彩樺、溫昇豪、黃於庭同場出席。黃偉哲熱情歡迎劇組前來台南取景，並祝福節目收視長紅。

黃偉哲表示，感謝總導演紀倪君將台南選為拍攝基地，讓司法博物館成為「少年偵探」的誕生地，將城市文化、歷史景觀與在地特色融入影視作品中。他肯定節目不僅兼具娛樂，也承載教育使命，期盼透過影視創意帶動台南文化發展，進一步把城市打造成影視拍攝與觀光亮點。

由金馬、金鐘團隊聯手打造、灰人文化傳媒策劃的《少年偵探！誕生》，是一檔結合明星效應與法治教育專業的創新實境綜藝節目，以戲劇化情境模擬與互動推理為核心，鎖定 6 至 24 歲、對推理與法律充滿熱情的年輕族群。節目中，少年偵探將與明星、律師、法官一同參與案件調查、推理辦案，最終於模擬法庭展開辯論攻防，讓觀眾在娛樂過程中理解法律運作與價值。

節目全新規劃以台南城市觀光景點為主要拍攝場域，目前已於 8 月 21、22 日完成台南現場決選，9 月正式啟動製作。今日活動也吸引立委林俊憲、市議員蔡筱薇及多位議員服務處代表到場支持。