台南小一新鮮人收市府暖心禮！　黃偉哲提醒：多陪伴多鼓勵

▲台南市教育局代表市府致贈小一新生入學禮，祝福學童健康快樂迎接新學期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助幼兒順利銜接小一新生活，台南市政府精心設計「我和我的孩子一起共創幸福」小一新生入學禮，30日由教育局專門委員簡文達代表市府前往北區文元國小，將禮物致贈給入學新鮮人，並祝福學童健康成長、快樂學習，邁向嶄新的學習旅程。

市長黃偉哲提醒，孩子的學習安全需要全市共同守護，家長應多關心孩子的日常生活與學習狀況，尤其在幼小銜接的關鍵階段，給孩子多一點鼓勵與肯定，就是對孩子最好的支持。他也特別呼籲家長重視孩子的數位生活安全，與學校一同打造安心、友善的成長環境。

教育局長鄭新輝指出，小一新生踏入校園，是人生重要的一步。市府重視每一位學童的教育銜接，不僅提供優質師資與學習環境，也透過家庭教育中心攜手學校，提供親職教育資源，協助家長與孩子穩定情緒，建立正向學習態度。

文元國小校長杜雨霖表示，學校於新生始業輔導活動播放家庭教育中心製播的「我和我的孩子一起共創幸福：幼小銜接Ready Go」影片，幫助親子熟悉教育階段轉換。家長謝小姐說，她特地請假陪孩子參加新生始業式，影片內容實用，禮物也讓親子都感到驚喜，將趁開學前與孩子一起準備用品、建立好習慣，感謝家庭教育中心的協助。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，入學禮內容包含實用文具、《我和我的孩子》親職教育手冊及家庭教育資源宣導文宣，希望透過簡單的小叮嚀傳遞親職概念，幫助親子在學習初期建立良好習慣，也讓家長掌握教養重點，順利陪伴孩子邁入校園生活。中心每年辦理多場免費親職教育活動，歡迎家長追蹤粉絲專頁、IG與LINE，掌握最新資訊。