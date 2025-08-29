這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員爽賺4萬元

▲嘉義縣撿菸蒂能換現金。（資料照／嘉義縣環保局）



記者柯振中／綜合報導

嘉義縣市近年積極推動「撿菸蒂換獎勵」活動，吸引民眾踴躍參與，不僅有效清除環境髒亂，也成為弱勢族群與清潔人員額外收入來源。去年曾有清潔人員靠著撿菸蒂換現金高達4萬元，今年縣市仍持續推行，迄今已回收超過750萬根菸蒂，顯示成效顯著。

嘉義縣環保局自2024年起舉辦撿菸蒂換現金活動，裝滿600ml寶特瓶即可兌換現金。去年每瓶可換30元，短短3、4個月便耗盡150萬元經費。今年雖將兌換額度降至20元，但依舊受到歡迎，4月至7月就回收3萬多瓶，約750萬根菸蒂，年底更設有冠軍獎金1萬5千元，鼓勵全民參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣撿菸蒂能換現金。（圖／嘉義縣環保局）



環保局指出，活動不僅有助改善市容，對以回收維生的弱勢族群也是實質幫助，部分清潔人員更能藉工作便利快速累積菸蒂換現金，相當於額外獎金。去年曾有清潔員換得4萬元，直呼等於多了一筆年終。

嘉義市則自今年6月起在70處熱點設置100個菸蒂收集盒，並舉辦「撿菸蒂換洗衣精」活動，100根即可兌換。短短2個月2000份洗衣精全數換光，共收集約30萬根菸蒂，婆媽族群反應熱烈。後續活動改為集滿500根可換隨身菸蒂收集盒，目前已換出約300個。

嘉義市環保局提醒，台灣每年約有362億根菸蒂遭亂丟，菸蒂含醋酸纖維素等人造成分，需長時間才能分解，毒素更會累積於水體與土壤，危害生態。隨意丟棄菸蒂者，將面臨1,200元至6,000元不等罰鍰，呼籲民眾發揮公德心，自行熄菸並妥善處理菸蒂，共同維護整潔環境。