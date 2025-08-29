　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員爽賺4萬元

▲▼嘉義縣撿菸蒂能換現金。（圖／堅毅縣環保局）

▲嘉義縣撿菸蒂能換現金。（資料照／嘉義縣環保局）

記者柯振中／綜合報導

嘉義縣市近年積極推動「撿菸蒂換獎勵」活動，吸引民眾踴躍參與，不僅有效清除環境髒亂，也成為弱勢族群與清潔人員額外收入來源。去年曾有清潔人員靠著撿菸蒂換現金高達4萬元，今年縣市仍持續推行，迄今已回收超過750萬根菸蒂，顯示成效顯著。

嘉義縣環保局自2024年起舉辦撿菸蒂換現金活動，裝滿600ml寶特瓶即可兌換現金。去年每瓶可換30元，短短3、4個月便耗盡150萬元經費。今年雖將兌換額度降至20元，但依舊受到歡迎，4月至7月就回收3萬多瓶，約750萬根菸蒂，年底更設有冠軍獎金1萬5千元，鼓勵全民參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼嘉義縣撿菸蒂能換現金。（圖／嘉義縣環保局）

▲嘉義縣撿菸蒂能換現金。（圖／嘉義縣環保局）

環保局指出，活動不僅有助改善市容，對以回收維生的弱勢族群也是實質幫助，部分清潔人員更能藉工作便利快速累積菸蒂換現金，相當於額外獎金。去年曾有清潔員換得4萬元，直呼等於多了一筆年終。

嘉義市則自今年6月起在70處熱點設置100個菸蒂收集盒，並舉辦「撿菸蒂換洗衣精」活動，100根即可兌換。短短2個月2000份洗衣精全數換光，共收集約30萬根菸蒂，婆媽族群反應熱烈。後續活動改為集滿500根可換隨身菸蒂收集盒，目前已換出約300個。

嘉義市環保局提醒，台灣每年約有362億根菸蒂遭亂丟，菸蒂含醋酸纖維素等人造成分，需長時間才能分解，毒素更會累積於水體與土壤，危害生態。隨意丟棄菸蒂者，將面臨1,200元至6,000元不等罰鍰，呼籲民眾發揮公德心，自行熄菸並妥善處理菸蒂，共同維護整潔環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒錢可能是「金毒」惹的禍！幫人付錢、犒賞自己可以「提升財運」

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員爽賺4萬元

衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

打哈欠不只是想睡覺！醫曝警訊...小心是「4大疾病」信號

台灣上空「又見冷心低壓」恐致劇烈雷雨　鄭明典示警：這次範圍很大

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

罵奈奈子「肉便器」不起訴　李怡貞：這種腦就是當小三的命

高雄女買飲料買到被上銬　怒吼店員「加糖有這麼難嗎」被警壓趴在地

電話響完「秒回怎麼了」　她超火大！大票人逆風：已經很有禮貌了

青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長豪撒60萬獎金！嗨喊：值得了

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【這一幕太暖了】熱心男跳水溝救出被困羊寶寶

沒錢可能是「金毒」惹的禍！幫人付錢、犒賞自己可以「提升財運」

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員爽賺4萬元

衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

打哈欠不只是想睡覺！醫曝警訊...小心是「4大疾病」信號

台灣上空「又見冷心低壓」恐致劇烈雷雨　鄭明典示警：這次範圍很大

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

罵奈奈子「肉便器」不起訴　李怡貞：這種腦就是當小三的命

高雄女買飲料買到被上銬　怒吼店員「加糖有這麼難嗎」被警壓趴在地

電話響完「秒回怎麼了」　她超火大！大票人逆風：已經很有禮貌了

青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長豪撒60萬獎金！嗨喊：值得了

沒錢可能是「金毒」惹的禍！幫人付錢、犒賞自己可以「提升財運」

信義區空橋驚見「高跟鞋妹半裸與男子激戰」　2分鐘母湯片網傻眼

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

媽媽餵「重發聲明」道歉

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

母嬰品牌稱「配方奶粉含糖量如可樂」　婦團批錯誤資訊要求道歉

「1檔人氣股票」買了超後悔　一票苦主：認賠1萬5賣掉

一支iPhone能撐多久？果粉答案超狂

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

23名台灣藝人配合統戰遭約談　文化部：多數被中國經紀公司表態

更多熱門

相關新聞

嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用

嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用

嘉義縣鹿草衛生所3樓「銀髮健身俱樂部」昨28日啟用，鹿草鄉長嚴珮瑜、衛生局長趙紋華等人參與啟用儀式，盼提供長者整合性多元運動及友善的空間，三角社區熱鬧打鼓揭開序幕，象徵活力與朝氣。

嘉義市眷村改建成眷村生活文化館

嘉義市眷村改建成眷村生活文化館

台東縣召開「向海致敬」第三季跨平台會議

台東縣召開「向海致敬」第三季跨平台會議

嘉義監獄動物輔療　協助收容人情緒解壓

嘉義監獄動物輔療　協助收容人情緒解壓

報廢食藥偽裝水肥！偷排景美溪　21人起訴

報廢食藥偽裝水肥！偷排景美溪　21人起訴

關鍵字：

環保嘉義撿菸蒂弱勢族群清潔

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

風田宣布結婚！　

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面