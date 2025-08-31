防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

▲日本將在熊本陸上自衛隊基地部署射程超過1000公里的飛彈。（圖／日本防衛裝備廳提供）



記者張靖榕／綜合報導

為因應中國在海洋擴張方面的行動，日本防衛省決定自本年度起，在九州熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地部署射程超過1000公里的「12式地對艦誘導彈」改良型，射程可涵蓋台灣周邊海域與中國沿岸地區，此舉被視為強化西南群島防衛的關鍵措施。

《讀賣新聞》報導，該型導彈原本預定2026年度後才開始部署，因應中共可能在2027年前具備攻台能力，日本已決定將部署時程提前至今年度實施。未來也考慮將其配置於大分縣由布市的湯布院駐屯地，以及沖繩縣宇流麻市的勝連分屯地，進一步擴大西南防衛網。

目前陸上自衛隊使用的地對艦飛彈射程僅數百公里，難以涵蓋台灣與中國沿岸；新型改良型導彈可達1000公里以上，提升嚇阻力。防衛省內部人士強調：「如此一來，嚇阻力將大幅增高。」

防衛省九州防衛局局長伊藤和己27日前往熊本縣政府拜會知事木村敬，親自說明部署計畫。木村表示，國防屬於中央政府的職責範疇，此部署為經多年研議後的結論，他對中央的決定表示理解，但同時指出仍有部分縣民感到不安，要求防衛省必須進行充分說明，並在訓練與安全管理上採取萬全對策。

沖繩縣知事玉城鄧尼則持反對立場，玉城於今年3月會晤內閣官房長官林芳正時即表達憂慮，指出一旦部署此型導彈，將使沖繩更可能成為攻擊目標，難以獲得當地居民的理解與支持。

日本此番行動可見其對「台灣有事」日益升高的警覺，並藉由導彈部署提升第一島鏈的整體防禦能力。在區域局勢持續緊張之際，此舉恐將進一步引發中方關切。