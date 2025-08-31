　
地方 地方焦點

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

▲來自桃園市國小學生努力聽取北桃園有線電視業者解說媒體產生與製造過程課程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲來自桃園市國小學生努力聽取北桃園有線電視業者解說媒體產生與製造過程課程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為鼓勵國小學生了解有線電視媒體產業進而推廣媒體近用權，傳達媒體識讀觀念，桃園市政府主辦有線電視媒體體驗營，由北桃園有線電視承辦規劃媒體識讀課程，國小學生實際參與有線電視媒體體驗營，實際了解媒體內容產製過程，其中不少小朋友坐上主播台播報新聞，當個小小記者主播，豐富有趣多元內容，讓小朋友在暑假結束前留下深刻印象。

▲來自桃園市國小學生坐上主播檯體驗成為小小主播感覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲來自桃園市國小學生坐上主播檯體驗成為小小主播感覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由桃園市政府主辦的有線電視媒體體驗營，是近年來桃園市暑期重點營隊活動，今年開放近兩百位國小學生參加，包括推廣有線電視媒體產業知能，同時也著重在媒體識讀觀念的建立，尤其是資訊爆炸的現代，真假訊息充斥各種社群平台中，正確的媒體識讀觀念更顯得重要。因此今年媒體營活動，也延伸到多所偏鄉校園，實地辦理媒體識讀課程，讓偏鄉學子都能學習真假訊息識別、性別平等、反標籤化等重要的觀念。

第一場營隊活動於30日登場，由北桃園有線電視台大哥哥、大姊姊帶領小朋友了解有線電視工程人員專業技術，體驗實際穿戴工程服裝與專業器材，接著帶領小朋友透過趣味互動方式，了解節目製作的流程與有線電視公用頻道的功能。其中今年新聞主播課程中，強調AI軟體實作，讓同學了解AI科技如何應用在新聞媒體作業，與他們日常生活中，課程中更強調媒體識讀觀念的養成，由專業講師透過淺顯易懂方式，讓小朋友更容易了解媒體識讀的重點。

▲來自桃園市國小學生參加媒體體驗營後都拿到結業證書感覺很有成就感。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲來自桃園市國小學生參加媒體體驗營後都拿到結業證書感覺很有成就感。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體營的重頭戲，就是小朋友進到攝影棚，親自坐上主播台報新聞課程，每位參與營隊的小朋友都能在鏡頭前播報新聞，難得的體驗讓不少小朋友大呼過癮，雖然剛開始略嫌緊張，但後來能漸入佳境完成，留下深刻印象更有成就感。參加小朋友事後對於媒體體驗寓教於樂方式，都直呼收穫滿滿。

