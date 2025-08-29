狂男持刀闖派出所見警高喊：搶劫　秒被壓制稱「喝醉」下場曝

▲桃園市陳姓男子今年5月前往蘆竹警分局南崁派出所，見僅一名警員值班，竟持刀高喊「搶劫」，遭警員持辣椒水反制，隨即派出所內其他同仁聞訊合力制伏。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年5月間獨自前往蘆竹警分局南崁派出所，見值班台僅1名警員值班，突持預藏水果刀向女警揮舞高喊「搶劫」，警員立即起身閃避向陳男噴灑辣椒水制止，隨即其餘同仁合力制伏陳男；桃園地檢署檢察官複訊時，陳男坦承犯行，辯稱當時「喝醉了，精神不好」，檢方不採信其辯詞，偵結依恐嚇取財未遂、妨害公務等罪嫌起訴。

檢警調查，36歲的陳姓男子於今年5月2日下午3時許進入南崁派出所，見姚姓警員坐在值班台受理民眾報案，未料，陳突持預藏水果刀向姚警揮舞，高喊「搶劫」，姚警迅速起身避開，隨即以辣椒水向陳噴灑，其餘員警聞訊後衝出支援，合力將陳男壓制，並扣住水果刀，依恐嚇取財等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行不諱，辯稱「酒醉了，精神不好」等語，警方則提供現場監視畫面光碟，員警立即喝止等拘捕畫面佐證；檢察官認為，員警喝斥時，陳男還有意識其舉止而停手，顯然並非毫無意識，不採信其辯詞，偵結依恐嚇取財未遂罪、妨害公務等罪嫌提起公訴。