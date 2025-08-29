通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

▲桃園市平鎮警方今天下午巡邏時，發現詐領贓款車手車輛出現，瘋狂逃逸後連續撞擊公車、貨車與警車，警方破窗拘捕2男1女犯嫌到案。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警方今（29）日下午在轄區巡邏時，查出詐領贓款車手車輛出現，警方示意停車受檢卻拒檢，在平鎮、中壢區地區瘋狂逃逸，後因連續撞擊公車、貨車與警車才停下，警方順勢破窗拘捕2男1女犯嫌到案，在車上查獲安非他命吸食器、依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）等二級毒品，警方帶回派出所偵訊後依公共危險、妨害公務與違反毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲平鎮警方破窗拘捕2男1女犯嫌拖出車外。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警分局指出，宋屋派出所同仁下午2時許在轄區巡邏時，察覺一輛曾於轄區提領贓款之詐欺車手車輛出現，經示意攔查但該車駕駛拒檢且加速逃逸。員警隨即駕車尾隨，並通報線上警網圍捕。

▲平鎮警方破窗將拒檢2男1女犯嫌拖出車外，帶回派出所偵訊。（圖／平鎮警方提供）

該車在平鎮、中壢地區闖紅燈、逆向等危險駕駛逃逸，最後在中壢區中山東路二段附近連續撞擊公車、貨車與巡邏車受阻於車陣，員警隨即破窗將28歲吳姓駕駛、27歲李女、賴姓男子等人拉下車制伏，員警在車內查獲安非他命吸食器、依託咪酯二級毒品等證物，員警查出駕駛吳姓男子因竊盜、公共危險等罪嫌遭花蓮地院通緝中。

▲平鎮警方破窗拘捕2男1女犯嫌，依妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／平鎮警方提供）

警方表示，此次事故造成巡邏車、公車、貨車等共3輛車損壞，嫌犯做案用車輛也嚴重損，所幸未傷及其他人員，員警偵訊後將3人依公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。