地方 地方焦點

桃園30多家旅行業花蓮踩線　媒合會互動熱絡

▲▼媒合會縣長徐榛蔚親自出席介紹花蓮好山好水，互動相當熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼媒合會縣長徐榛蔚親自出席介紹花蓮好山好水，互動相當熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府爭取國內外客源訪花觀光，積極拓展旅遊商機，8月28日與29日與花蓮縣觀光協會等單位合作，安排桃園市30多家旅行社業者抵花踩線，並舉辦媒合會與縣內近50家旅行社、旅宿、餐飲、伴手禮及休閒業者進行交流。縣長徐榛蔚更特別到場，歡迎桃園旅行業者多多組團帶領桃園鄉親來花蓮旅遊，並期待兩地業者能加強合作，為花蓮的旅遊市場注入更多活力。

本次媒合踩線係由桃園市旅行商業同業公會與花蓮縣觀光協會主辦，共計有來自桃園市30多家旅行社業者齊聚花蓮，8/28至8/29兩天共參訪包括將軍府1936、壽豐考古博物館、七星潭等著名景點，並於8/28下午在怡園渡假村辦理花蓮–桃園觀光媒合會，現場有花蓮縣旅館及民宿、伴手禮、旅遊及休閒等觀光相關產業近40多家業者設攤推廣行銷。縣長徐榛蔚、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐，以及台灣省旅行業聯合會理事長樓麗萍、花蓮縣旅行商業同業公會理事長謝東穎等均出席媒合會及晚宴，歡迎桃園市旅行業者的到來。

▲▼媒合會縣長徐榛蔚親自出席介紹花蓮好山好水，互動相當熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚在致詞時表示，期待透過本次花蓮與桃園觀光產業業者交流，未來能有更多桃園鄉親到花蓮觀光旅遊，加速振興在地觀光產業。至於率團來訪的桃園市旅行商業同業公會理事長劉美忻則特別感謝花蓮縣政府的全力支持促成此一活動，讓桃園業者們有機會能更深入了解花蓮獨具魅力的自然人文景色與豐富的觀光資源。

本次媒合會中，觀光處長余明勲除了透過簡報向桃園旅行社業者介紹花蓮景點及特色遊程外，更特別推薦縣內多項大型觀光活動及各種自由行與團遊的優惠方案，歡迎桃園業者組團來花蓮遊景點，玩活動、賞美食。

參加本次媒合會的花蓮觀光產業業者也把握交流機會，向前來參訪的桃園旅行社業者積極行銷相關旅遊產品。根據旅宿業者表示，今年暑假期間除了七月份住房率在投票期間受到部分影響，大型觀光旅館8月份的住房率大都回到地震前的水平，有的甚至達到8成，高於地震前水準；一般旅館及民宿在8月份的周末也有達到6成以上或更好的住房率，很明顯有感受到旅遊人潮的回流。

▲▼媒合會縣長徐榛蔚親自出席介紹花蓮好山好水，互動相當熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處簡報花蓮景點及特色遊程外，特別推薦多項大型觀光活動及各種自由行與團遊的優惠方案。

當然，住房率的高低也跟業者經營的know-how有關，這個部分也希望透過彼此經驗更多交流提升整體的住房率。因此縣府未來也會把握各種行銷管道，並期待國際直航的開通，帶來更多國際遊客，讓花蓮觀光回復疫情前的榮景。

花蓮精彩活動一路不間斷，包括從即日起到10月季節限定的金針花季，還有11月份起跑的太平洋溫泉季，12月份的幸福聖誕城、太平洋觀光節跨年演唱會，以及明年2月份的太平洋燈會活動等；無論是選擇搭乘立榮航空每日台北—花蓮定期航班，或搭乘香港快運直飛花蓮的國際航班，都能輕鬆抵達花蓮，展開一段融合自然、人文與創意的永續旅行。
 

