生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打哈欠不只是想睡覺！醫曝警訊...小心是「4大疾病」信號

打哈欠不只是想睡覺！醫曝身體發警訊　小心是「4大疾病」信號

▲醫師提醒，打哈欠不單純屬於想睡覺，有時候是身體在釋出警訊。（示意圖／Photo AC）

文／CTWANT

高雄一名55歲退休警察日前前往超商探望友人時，突然在打哈欠後身體前傾倒地，當場猝死。事件引起社會關注，醫師黃軒提醒，雖然打哈欠是常見的生理反應，但若近期頻繁出現，且伴隨頭暈、胸悶、心悸或四肢無力等症狀，必須提高警覺，因為這可能是疾病的徵兆。

黃軒在臉書上指出，哈欠的本質是一種腦部自動調節反應。當大腦需要降溫、氧氣交換失衡，或神經傳導物質如多巴胺、血清素、乙醯膽鹼發生異常時，打哈欠就像「重置鍵」，能讓腦部暫時恢復平衡。因此，哈欠不僅僅是「困倦」或「無聊」的表現，有時更是身體發出的健康警報。

至於哪些疾病容易導致頻繁打哈欠，黃軒整理出四大類，首先是神經系統疾病，包括腦中風（尤其影響延腦或腦橋）、多發性硬化症，以及部分癲癇與偏頭痛患者，都可能以「連續打哈欠」作為早期信號。

第二是心血管疾病，像心肌梗塞或心絞痛，有些病人會因迷走神經被刺激而出現異常哈欠，甚至有個案顯示主動脈剝離患者在發病前就有此症狀。

第三是肝臟與代謝疾病。肝炎、肝硬化患者常感到疲倦，容易打哈欠；而糖尿病患者在血糖過低時，腦部能量不足，也可能因此頻繁打哈欠。

最後則是藥物副作用與精神疾病。例如部分抗憂鬱藥物（如fluoxetine、sertraline）可能讓患者不停打哈欠，而焦慮症或憂鬱症患者因血清素、多巴胺系統失衡，也會有類似情況。

黃軒強調，打哈欠雖大多屬正常反應，但也不是單純屬於「想睡覺」，若伴隨頭暈、胸悶、心悸、四肢無力等不適，就不能掉以輕心。從腦血管疾病到心臟病變，甚至代謝或精神問題，都可能以「哈欠」作為隱藏的警訊。他提醒民眾，一旦發現異常，應盡快就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。

