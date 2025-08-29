瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

▲若將瓶裝水放在車上可能會因為長時間曝曬而釋放有害物質。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

炎夏來襲，車內溫度動輒飆破40度，若民眾習慣將瓶裝水長時間留在車中，恐怕無形中將自身暴露於健康風險之中。根據《每日郵報》（Daily Mail）引述多國研究指出，塑膠瓶在高溫環境下可能釋放有害物質與微塑膠，這些肉眼難見的粒子一旦進入人體，恐與癌症、不孕、發育遲緩等問題有關。

報導指出，中國南京大學團隊曾將寶特瓶置於攝氏70度環境中4週，結果顯示瓶中水含有具潛在毒性的重金屬銻（antimony）與雙酚A（BPA）。銻短期內可能引起頭痛、腹瀉等不適，長期則可能導致肺部發炎與消化道疾病；而BPA則已被證實與癌症、不孕症、自閉症及早逝等問題相關。

美國哥倫比亞大學也以雷射技術分析市售瓶裝水，發現平均每公升含有約24萬顆奈米級塑膠微粒，最嚴重甚至高達37萬顆。相較之下，自來水僅有數個微粒。這些粒子小到足以穿透細胞膜進入血液與器官，甚至影響基因表現，可能引發癌變風險。

《每日郵報》也援引倫敦研究機構Deep Science Ventures的調查指出，全球已有超過1億種人工合成化學物質，其中有超過3600種會與食品接觸，至少80種被認為可能對人體有害。這些包括塑化劑與微塑膠等成分，對人體荷爾蒙、免疫與生殖系統恐造成干擾。

加拿大麥基爾大學研究進一步指出，只要將塑膠瓶暴露在攝氏37度的環境下，就會釋放微米與奈米級塑膠顆粒；但若儲存在攝氏4度的環境，釋放量則幾乎為零。

此外，伊朗吉羅夫特醫科大學最新研究也發現，大腸癌患者的腫瘤組織中普遍可檢出微塑膠，而且濃度遠高於正常組織，顯示微塑膠恐與癌症形成有直接關聯。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，當室外溫度為攝氏27度時，車內溫度20分鐘就可升至43度，1小時內甚至達51度。這也意味著即便只是短暫將瓶裝水放在車上，都可能觸發有毒物質的釋放。

