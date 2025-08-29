　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

▲▼瓶裝水。（示意圖／CFP）

▲若將瓶裝水放在車上可能會因為長時間曝曬而釋放有害物質。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

炎夏來襲，車內溫度動輒飆破40度，若民眾習慣將瓶裝水長時間留在車中，恐怕無形中將自身暴露於健康風險之中。根據《每日郵報》（Daily Mail）引述多國研究指出，塑膠瓶在高溫環境下可能釋放有害物質與微塑膠，這些肉眼難見的粒子一旦進入人體，恐與癌症、不孕、發育遲緩等問題有關。

報導指出，中國南京大學團隊曾將寶特瓶置於攝氏70度環境中4週，結果顯示瓶中水含有具潛在毒性的重金屬銻（antimony）與雙酚A（BPA）。銻短期內可能引起頭痛、腹瀉等不適，長期則可能導致肺部發炎與消化道疾病；而BPA則已被證實與癌症、不孕症、自閉症及早逝等問題相關。

美國哥倫比亞大學也以雷射技術分析市售瓶裝水，發現平均每公升含有約24萬顆奈米級塑膠微粒，最嚴重甚至高達37萬顆。相較之下，自來水僅有數個微粒。這些粒子小到足以穿透細胞膜進入血液與器官，甚至影響基因表現，可能引發癌變風險。

《每日郵報》也援引倫敦研究機構Deep Science Ventures的調查指出，全球已有超過1億種人工合成化學物質，其中有超過3600種會與食品接觸，至少80種被認為可能對人體有害。這些包括塑化劑與微塑膠等成分，對人體荷爾蒙、免疫與生殖系統恐造成干擾。

加拿大麥基爾大學研究進一步指出，只要將塑膠瓶暴露在攝氏37度的環境下，就會釋放微米與奈米級塑膠顆粒；但若儲存在攝氏4度的環境，釋放量則幾乎為零。

此外，伊朗吉羅夫特醫科大學最新研究也發現，大腸癌患者的腫瘤組織中普遍可檢出微塑膠，而且濃度遠高於正常組織，顯示微塑膠恐與癌症形成有直接關聯。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，當室外溫度為攝氏27度時，車內溫度20分鐘就可升至43度，1小時內甚至達51度。這也意味著即便只是短暫將瓶裝水放在車上，都可能觸發有毒物質的釋放。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡尚樺「路邊仆街」慘摔破皮　曬濺血照
快訊／熊仔、李優七夕情人節宣布女兒來了！
內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手
電話響完「秒回怎麼了」　她超火大！大票人逆風
罵奈奈子「肉便器」不起訴　李怡貞：這種腦就是當小三的命
高雄女買飲料要加糖被拒　門口狂吼「有這麼難嗎」遭警制伏
獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

泰國最年輕總理貝東塔遭解職　首發聲：接受法院裁決結果

王室大和解？哈利將睽違20個月「首見查爾斯」　威廉不領情

無人機攻擊視角！　烏克蘭宣布炸毀「俄S-400防空設備雷達」

35歲華裔醫伸狼爪！認了「下藥性侵病患」還拍片　法官重判24年

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

泰女猝逝巴士座位上　全車乘客抵達才知「3小時全程伴屍」

川普課50%重稅！　巴西啟動評估「擬動用新法」報復美國

越南普發現金「每人可領120元」　慶祝國慶

快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」　憲法法庭裁定違憲

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

泰國最年輕總理貝東塔遭解職　首發聲：接受法院裁決結果

王室大和解？哈利將睽違20個月「首見查爾斯」　威廉不領情

無人機攻擊視角！　烏克蘭宣布炸毀「俄S-400防空設備雷達」

35歲華裔醫伸狼爪！認了「下藥性侵病患」還拍片　法官重判24年

凌晨劫案！　美警趕到現場驚見「蝙蝠俠」在抓賊

泰女猝逝巴士座位上　全車乘客抵達才知「3小時全程伴屍」

川普課50%重稅！　巴西啟動評估「擬動用新法」報復美國

越南普發現金「每人可領120元」　慶祝國慶

快訊／泰國總理貝東塔「立即解除職務」　憲法法庭裁定違憲

告五人對戲「壁癌」竟演到讓人想哭！　還請到大咖金馬影后

蔡尚樺「路邊仆街」慘摔破皮　曬濺血照：水逆擋災解厄

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

快訊／熊仔、李優七夕情人節宣布女兒來了！　產房1畫面超感人

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

華僑逆轉豐商闖登峰造極冠軍戰　林立瑋再見攔網建功

內湖老厝8500萬成交！　屋齡109年卻比新屋搶手

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

NBA明星長人唐斯造訪桃園市府　張善政邀他體驗大溪老街

水彈連射同事沒發現異狀　來回巡視秒抓包：是你喔

國際熱門新聞

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

即／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

不只珍奶　外媒介紹「台灣秘密飲品」

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

英特爾收到1844億：美政府入股10%

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

更多熱門

相關新聞

嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用

嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用

嘉義縣鹿草衛生所3樓「銀髮健身俱樂部」昨28日啟用，鹿草鄉長嚴珮瑜、衛生局長趙紋華等人參與啟用儀式，盼提供長者整合性多元運動及友善的空間，三角社區熱鬧打鼓揭開序幕，象徵活力與朝氣。

帶狀皰疹不只痛還恐害失智　孫維仁：疫苗是「最划算保險」

帶狀皰疹不只痛還恐害失智　孫維仁：疫苗是「最划算保險」

懷孕20周確診乳癌　手術順利「媽媽卻爆哭」！原因超心碎

懷孕20周確診乳癌　手術順利「媽媽卻爆哭」！原因超心碎

4個常見量體重迷思一次搞懂

4個常見量體重迷思一次搞懂

營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

關鍵字：

健康瓶裝水熱浪塑膠健康風險

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面