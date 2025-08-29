嘉義縣第8座銀髮健身俱樂部鹿草啟用　提供長者專屬運動空間

▲▼ 嘉義縣第8處銀髮健身俱樂部鹿草點啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草衛生所3樓「銀髮健身俱樂部」昨28日啟用，鹿草鄉長嚴珮瑜、衛生局長趙紋華等人參與啟用儀式，盼提供長者整合性多元運動及友善的空間，三角社區熱鬧打鼓揭開序幕，象徵活力與朝氣。

嘉義縣老年人口全國居冠，鹿草鄉老化指數比例30.71%（老年人口4,186）躍升嘉縣第一，嘉義縣府積極爭取國健署補助經費建置「銀髮健身俱樂部」，可近性的運動環境、兼具規律又安全，維持日常生活的獨立性與自主性。

此外，為營造失智守護網，衛生局攜手鹿草鄉公所擇定鹿仔草民俗文化學堂外牆營造失智友善環境，製作「看問留撥」守護失智4步驟，透過認知「一鹿相伴」用心守護，大家一起成為失智友善天使。

鹿草鄉衛生所主任楊秉勳醫師說，依據研究有4成長者沒有規律運動習慣，規律運動與失智疾病息息相關，為避免失智症找上門，應在生活中增加大腦保護因子（趨吉），同時減少危險因子（避凶），銀髮健身俱樂部開放時段：每週二、四上午9點至11點，歡迎多加利用。

衛生局指出，透過多運動，維持規律的運動習慣，如走路、爬山、游泳；多動腦、多思考（如：閱讀、數獨、益智遊戲）；採地中海型飲食如多蔬果、魚類及堅果類食物，使用未飽和油脂烹調，可以降低失智症風險。

衛生局長趙紋華表示，鹿草銀髮健身俱樂部是嘉義縣第8座健身俱樂部，提供長者專屬健身設備與專業指導，課程內容結合有氧、阻力、伸展及平衡訓練，藉由增進心肺耐力、提升肌力與柔軟度，維持良好身體適能。