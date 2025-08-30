台南總舖師四季辦桌夏季場！　米其林名廚聯手飄香四草

▲2025台南總舖師四季辦桌夏季場於四草大眾廟熱鬧登場，千人齊聚共享台南味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南總舖師四季辦桌夏季場」30日中午於四草大眾廟熱鬧開桌，來自北中南的饕客齊聚一堂，現場不僅能享用兩位米其林必比登推介名廚──東香台菜大頭師蔡瑞成與築馨居勇伯周榮棠──聯手推出的十道精緻手路菜，還安排說菜、陣頭、台語唸歌、老歌金曲表演與有獎徵答，讓饕客在味覺、視覺、文化層面一次滿足。

市長黃偉哲表示，此次菜單延續古早辦桌文化與地方節氣精神，精選七股蝨目魚、北門白蝦、安南紅蔥頭、西瓜綿、官田菱角、西港芝麻、白河蓮子與台灣鯛等台南在地食材，每道菜都蘊含總舖師對台灣味的細膩詮釋與對辦桌文化的傳承。他強調，辦桌文化隨性而有生命力，是庶民文化中最值得保存的部分。四季辦桌以各季節不同食材呈現美食之都的多元樣貌，今日因夏日炎熱，多以清涼特色料理為主，希望大家吃得開心，也能把喜歡的食材買回家，復刻大師手藝。

觀光旅遊局長林國華說明，十道佳餚中，不僅有象徵「起家」的鳳梨菱角梅露雞，也有考驗手藝的紅燒蝦仁魚皮羹，以及專為本場設計、工序繁複的「思慕網紗西瓜綿」，另有築馨居經典東坡肉與東香台菜招牌小肉粽，道道精彩，充分展現出台菜深厚底蘊與創新思維，讓嘉賓讚不絕口。

四季辦桌夏季場一開放報名就被秒殺，面對民眾敲碗加開名額，黃偉哲回應，若未來場地、人手及在地食材供應允許，將研議擴大規模；他笑說，為今日千人辦桌，大廚清晨就掃光市場綠竹筍，提醒想報名秋冬場的民眾，要搶要快。

觀旅局指出，不少遊客趁著辦桌前後搭船遊四草綠色隧道、參拜大眾廟、參觀對面四草砲台，感受紅樹林生態、信仰能量與歷史底蘊，體驗結合美食、生態、文化的深度旅遊。「2025台南總舖師四季辦桌」接下來將迎來秋季場，換新菜單、新主廚，以「一季一宴、一桌一故事」持續傳遞台南辦桌文化之美。

現場並邀美食文化作家王美霞攜手兩位大廚說菜，講解料理故事與特色；搭配唸歌、傳統藝陣表演，增添濃厚人情味與台南老味道；互動有獎徵答也讓氣氛熱鬧滾滾。貴賓雲集，立委、議員及多位市府首長皆到場共襄盛舉。