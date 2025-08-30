判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

▲美國一名女嬰因為院方疏失終身殘疾。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國猶他州一名女嬰因接生過程嚴重疏失，導致終身殘疾，法官如今裁定，醫院母集團須賠償9.51億美元（約新台幣290億元），創下該州史上最高賠償紀錄。

2019年10月，一對夫婦在鹽湖城（Salt Lake City）旅遊時，妻子贊卡內拉（Anyssa Zancanella）突然臨盆，被送往喬丹谷醫學中心（Jordan Valley Medical Center）生產。

未料，院方派遣當天才完成訓練的新手護理師照護，施打過量催產素（Pitocin）長達數小時，而值班醫師就在距離病房不遠的另一個房間裡睡覺，即使中間獲知藥物無效、孕婦高燒等警訊，卻仍回去補眠。

▲女嬰現年已經5歲，但認知能力遠遠不及同齡幼童。（圖／翻攝臉書Anyssa Zancanella）



最終，女嬰透過剖腹生產時，頭部變形、臉部腫脹，並且因為缺氧造成腦部損傷。現年5歲的她需要24小時照護，經常癲癇發作，被醫師判定認知與執行能力嚴重受損，幾乎不會說話，未來恐怕也無法正常上大學、工作或開車。

儘管醫院母公司「史都華健康照護集團」（Steward Health Care）在今年5月的法庭文件中否認任何指控與責任，但法官柯倫（Patrick Corum）並不同意。他在本月稍早的判決中嚴厲抨擊，贊卡內拉「在加油站廁所或非洲某個小屋分娩，都比在這間醫院安全」，直言這簡直就是「地球上最危險的分娩地點」。

不過，「史都華健康照護集團」目前正面臨破產，家屬是否能夠順利獲賠仍是未知數，法律團隊希望至少能夠獲得一半。喬丹谷醫學中心現已轉手，並改名為聖十字醫院西谷分院（Holy Cross Hospital-West Valley ）。

史都華健康照護集團、涉案醫師與護理師皆未回應《紐約郵報》的置評要求。