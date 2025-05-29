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2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲2歲女童錢錢被判定植物人，目前只能依靠呼吸器、胃管存活。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市2歲女童「錢錢（化名）」，2個月大時在彰化基督教兒童醫院進行腹部手術，過程中疑因缺氧導致全身癱瘓，轉院後被判定植物人，錢錢的父母親向醫院尋求解釋未果，希望透過司法討一個公道，對醫院提告醫療疏失，但錢錢母親指控，彰化地檢署檢察官竟向她說出「醫院沒有怪妳早產，妳怎麼會怪醫護人員沒把孩子照顧好？」等冷血說法，讓她感到相當無助。

對此，彰檢回應，若檢察官開庭有違失疑慮，民眾可遞狀陳情，檢方將立「陳」字案件調查

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紀姓女子（47歲）與許姓丈夫，約3年前透過政府補助，在彰化基督教醫院進行試管嬰兒療程，好不容易才盼來獨生女錢錢，錢錢是早產兒，出生時僅1172公克，2023年2月3日凌晨被送至新生兒加護病房照料，一開始只是肺部有異常，但經過治療已好轉。

紀女指出，女兒出生未滿1月，因梅克爾憩室小腸退化未完成，進行第一次腹部手術；手術後約1個月，再次接到醫院通知，疑似有腸沾黏、腸扭轉的情況，醫院稱若不及時處理，可能引發壞死或更嚴重的後遺症，他們相信醫生判斷，同意進行第2次手術。

紀女說，女兒當時進手術房前，孩子的心跳是1分鐘130到150下，血氧為95到100％，狀況不錯，沒想到才剛進手術房就收到病危通知，經過4個多小時的手術之後，主治醫師告知「期間有搶救孩子5、6分鐘」，但術後他們發現女兒瞳孔完全沒有反應，一點活動力都沒有，但當時醫院聲稱是才剛手術完，是正常情形。

▲▼ 。（圖／媽媽提供）

▲紀女說，女兒進手術房前狀況不錯，還會用小小的手抓住她的手指。（圖／媽媽提供）

他們後續得知，其實手術中搶救的時間長達35分鐘，而醫生在急救前，有約6分鐘是無作為，接著才開始打腎上腺素與阿托品，並壓胸搶救，最終導致孩子腦部缺氧，經轉院診斷，被開出極重度殘障身心障礙手冊，宣判已成植物人。

「我這輩子見過最多的血，就是發生在我女兒身上，因為時不時要抽痰，導致粘膜受傷咳出血，抽痰桶裡滿滿一桶又一桶的鮮血，我很害怕，但我除了堅強，別無選擇。」談到日常照護女兒，紀女聲淚俱下。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲談到照護女兒日常，紀女無助落淚。（圖／記者白珈陽攝）

紀女表示，在女兒被判定植物人後，她與丈夫身心都承受巨大壓力，由於女兒狀況不佳，需要租借血氧機、氧氣瓶等醫療器材，還要購買抽痰管等耗材，負擔是一般家庭的1、2倍。她說，「我只是一個再普通不過的人，但因為我的孩子變成這樣，儘管一切猝不及防，我明明感到很害怕，還是要學習怎麼妥善的照顧她，才不會像醫生所說，（孩子）隨時會離開我們。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲紀女說，照顧錢錢的負擔是一般家庭的1、2倍。（圖／記者白珈陽攝）

紀說，在轉院後，彰基社工只來過一次關心女兒情況，夫妻倆希望院方提供手術時的監視器畫面不成，夫妻再要求院方提供術前、術後的數據，但院方聲稱當時安裝的生命監測儀是流動機台，沒有留下任何數據，後續就不聞不問。他們只能對院方提告，把希望寄託在司法系統，只有檢察官能幫他們釐清真相，替孩子伸張正義。

紀女指控，彰化地檢署檢察官在開庭時，竟然對她說「醫院都沒有怪妳把孩子早產，怎麼會怪醫護人員沒有把孩子照顧好？」，還說「哪一條法律規定醫生發現患者需要急救時，必須要馬上搶救？醫生沒有離開崗位去抽菸或吃便當，有哪一條法律能辦？」

紀女失望地說，她聽聞檢察官冷血的回話，一時之間不知道該回應什麼，她質疑「醫護人員天職不就是救死扶傷嗎？發現患者時就應該是刻不容緩、義不容辭地去救，這是就我所知、我尊敬的醫護人員的存在，可是怎麼從檢察官口中說出來就完全變了調？」

對此，彰化基督教醫院回應，全案已進入司法程序，院方將全力配合司法調查，不便評論。彰化地檢署也表示，檢察官開庭違失疑慮，民眾可遞狀陳情，檢方會立「陳」字案件調查。

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