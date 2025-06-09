插著儀器的屁屁被看光！　上海主持人曝某醫院「腸鏡體檢不關門」

▲上海知名主持人陶淳曝光某三甲醫院做腸鏡不關門，患者屁股全被看光光 。（圖／翻攝 陶淳小紅書）

記者任以芳／綜合報導

醫療隱私極為重要，不容有任何理由！上海知名主持人陶淳在自己社交媒體上分享腸鏡體檢經歷，意外揭露某三甲醫院在患者隱私保護方面存在的問題。他分享，自己在醫院竟然看到「插著儀器的屁屁」，醫療人員整個過程都沒關門，患者毫無遮蔽，甚至還有女性避開視線，把頭撇過去，整體氛圍過程又扯又尷尬。

陶淳在自己社交平台「小紅書」分享近期體檢經歷，在公司單位安排的體檢中選擇了腸鏡檢查項目。檢查過程中，他驚訝地發現診療室大門竟然是敞開的，導致正在檢查的患者隱私部位完全暴露，被候診區眾多人視線「全看光了！」

他詳細畫出當天場景，為了進行腸鏡檢查，患者需要換上專門的腸鏡檢查防護褲，這種設計在臀部開了一個洞，以便醫生進行檢查。然而，當患者在診療室內接受檢查時，門外卻沒有任何遮擋，使得患者的隱私部位一覽無遺。

當時不止陶淳感到十分尷尬，也讓同在候診區20多名等待者，尤其是女性不得不尷尬地轉頭避開視線，氛圍充滿了不自在與不安。

陶淳還透露，自己所在的2號診療室並未正對候診區，但同樣存在「不關門」的問題，他也親身體驗到「屁股涼颼颼的滋味」。



▲陶淳能理解醫護人員辛苦，許多網友認為醫院做好對病患隱私是基本專業知識。（圖／翻攝 陶淳小紅書）

陶淳也表示，能夠理解醫護人員在工作中的忙碌與緊張，可能無暇顧及診療室的門是否關閉。但這一現象背後暴露出醫院在管理和服務上的嚴重不足，醫院作為為患者提供醫療服務的專業機構，有責任確保患者在接受檢查或治療過程中的隱私權得到充分保護，避免給患者帶來了不必要的尷尬與困擾。

陶淳「涼颼颼」的經驗迅速引發大陸網友們的激烈討論。部分網友認為，在人滿為患的三甲醫院中，治病救人才是首要任務，不應過分苛責醫院在細節上的疏忽。但有「更多」網友對陶淳的觀點表示極度贊同，分享自己在醫院就醫時遭遇的類似尷尬經歷。

有網友表示，在婦科內診時，門診的門頻繁被其他患者隨意打開詢問醫生問題，而醫生卻以「進來的都是女士，沒關係的」為由不予理會，這讓她感到十分無助和缺乏安全感。

還有網友提到，女性超音波檢查時也常常出現前一位受檢者還未完成，下一位受檢者就被要求進入的情況，場面十分尷尬。

此次事件再次將患者隱私保護的問題推向了風口浪尖。《浙江日報》潮新聞評論員陳江也呼籲，大陸現在醫療資源緊張確是現實困境，但「忙」「顧不上」不能成為忽視隱私的推託之辭。

他建議，只要做些小改進就能解決問題，比如裝自動關門裝置、設置屏風、調整檢查床方向避開門口視線等，成本不高，作用卻很大。如果空間不夠，也可以通過預約分流、優化流程來緩解擁堵。「隱私保障和高效運轉其實可以兼顧，關鍵是要把患者尊嚴放在首位。」