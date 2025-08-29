　
大陸 大陸焦點 特派現場

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（2025.08.27）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

我官員透過媒體警告，曾任政務官的國民黨人士，或是指標性人物前往大陸參加九三閱兵，將會依法查辦。大陸國台辦今（29）日進行反擊，稱「對於民進黨當局個別人公開叫囂，甘當『台獨』打手、幫凶，我們將依法追責，堅決打擊」。

陸方的抗戰勝利80周年紀念活動與閱兵式，9月3日將在北京舉行。儘管大陸官方先前表示會邀請國民黨老兵參加閱兵活動，但大陸國防部與國台辦迄今仍未透露參加人數與名單。

在大陸閱兵即將登場之際，我方國安相關官員透過媒體警告稱，國民黨曾任政務官的人，若去九三閱兵「都會有風險」，更指只要指標性人物去九三閱兵就會依法查辦。該匿名官員還進一步點名蕭旭岑、夏立言、劉兆玄等人。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日晚間發布「答記者問」表示，抗戰勝利是全民族的勝利，也是世界反法西斯戰爭勝利重要組成部分。她稱，為了民族解放、台灣光復，打敗日本法西斯，包括台灣同胞在內的全體中華兒女為此付出巨大犧牲、作出重要貢獻。

朱鳳蓮強調，「台灣各界代表人士來京參加抗戰勝利80周年紀念活動，是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可非議，有利於兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大抗戰精神，共同致力於兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興」。

她嚴詞批評，「民進黨當局對此如臨大敵，百般阻撓、威脅恐嚇，完全喪失民族立場，背棄正義和良知，嚴重違背兩岸同胞意願，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露其『台獨』本性，卑鄙齷齪，令人不齒」。

朱鳳蓮最後稱，「對於民進黨當局個別人公開叫囂，甘當『台獨』打手、幫凶，我們將依法追責，堅決打擊」。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《角頭》赴高雄宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆　恐怖人潮畫面曝
東京101人中暑亡　7成「冷氣沒開」悲劇曝光
打哈欠不只是想睡覺！醫曝警訊...小心是「4大疾病」信號
打爆柯威士！李凱威領軍擊敗兄弟 週五大巨蛋首破2萬人
台灣上空「又見冷心低壓」　鄭明典示警：範圍很大

