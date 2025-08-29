23名藝人被查　陸委會：就是與中共合作「推給經紀公司也要負責」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

歐陽娜娜等23名台灣藝人因轉發中共統戰貼文被文化部調查，但最終無人受到懲處。陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這是第一次調查，不會懲處，但整件事在客觀上就是與中共黨政軍的合作行為，雖然很多藝人都推給經紀公司，但這不代表不用負責，「如果再有，那就一定要動用相關規定。」

梁文傑提到，他們所調查的並不是貼文本身，而是與中共黨政軍機關的合作行為，《央視》毫無疑問就是黨媒，就是黨政軍機關。

梁文傑透露，有許多藝人說貼文都是經紀公司代為操作，也有一些人說不知道這樣做會違反《兩岸條例》，還有人說在這次調查之後，以後不會再做同樣的事。

梁文傑直言，這件事情在客觀上就是合作行為，雖然主觀上推給經紀公司，或說自己不知道違法，但客觀上就是合作行為，「除非你證明說，我很不贊成經紀公司這樣做，我有跟他提出過反對，你必須要自己證明，否則在客觀上就是合作行為。」

梁文傑說，他們現在就是讓藝人們知道，政府是認真的，台灣民眾過去長久以來忍受對岸對藝人的威脅與利用，但現在狀況不一樣了，「這次不會有懲處，但如果再有，那就一定要動用相關規定。」

梁文傑還說，「我要鄭重告訴大陸藝人朋友，不要以為經紀公司幫你做的事就不用負責，這在法律上不成立，經紀公司幫你做的就是你本人要負責的。」

▼歐陽娜娜、張韶涵轉發《央視》的「中國台灣省」貼文。（圖／翻攝微博）

