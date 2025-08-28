國台辦嗆身分回復修法「綠色恐怖」！陸委會回擊：台灣身分很珍貴

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者閔文昱／綜合報導

內政部預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，強化審查標準，卻遭中國大陸國台辦批評是「加劇綠色恐怖、製造寒蟬效應」。對此，陸委會則回應，台灣身分珍貴且需審慎審查，「不是想拿就拿、想丟就丟」。

依據修正草案，申請人若曾為中共進行政治性宣傳、違反中國政策或法令，或有危害國家安全與社會安定之虞，內政部可不予許可。陸委會解釋，「回復」實質上是大陸人士重新申請取得台灣身分，修法只是將過往裁量標準明文化，並非擴大打壓。

國台辦發言人朱鳳蓮則痛批，民進黨當局藉此對陸配與相關人士施壓，背後是推動「兩國論」與「台獨分裂」，兩岸事務溝通自民進黨執政以來已停擺，若不回到「九二共識」基礎，相關民生問題難以解決。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

對此，陸委會強調，台灣身分非常珍貴，向來審慎處理每一件回復申請，並非「想拿就拿、想丟就丟」，這次修法僅是將過往審查經驗明文化，保障審查公平與嚴謹，並非針對特定族群。

另一方面，海基會近期去函海協會，請求協助在台陸配辦理大陸戶籍註銷，因部分當事人在大陸遭公安、公證部門刁難，無法取得喪失原籍證明。陸委會證實已有數十位陸配陳情，政府為維持兩岸「單一戶籍制度」原則，才透過兩會管道協調。

朱鳳蓮強硬回應，若台灣不承認「一個中國原則」，並以「台灣省」名義提出，陸方不會受理相關請求。陸委會則重申，政府將持續透過既有管道溝通，保障陸配在台權益，並在國家安全與社會利益間取得平衡。