陸委會民調：74%不同意軍公教人員擁有中國大陸身分證件

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會21日公布民調結果顯示，面對中共對台統戰滲透威脅，近7成5不同意軍公教人員擁有中國大陸身分證件，逾6成5贊成公務人員前往中國大陸、香港、澳門須事前申請許可、政府對於申請來台交流的中國大陸人士，要加強審查和管理。

陸委會表示，本次調查顯示，近8成5民眾不贊成中共「一國兩制」主張（83.7%），7成以上不同意「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」的說法（71.8%）。調查並顯示， 8成5左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（86.4%），強調台灣的未來由台灣2,300萬人決定（83.1%）、近7成5贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（74.3%），維持長期穩定趨勢。

陸委會指出，逾6成5民眾認為近年來中共對台灣的滲透作為愈來愈嚴重（65.5%）。面對中共對台統戰滲透威脅，近7成5不同意軍公教人員擁有中國大陸身分證件（74.5%），逾6成5贊成公務人員前往中國大陸、香港、澳門須事前申請許可（66.2%）、政府對於申請來台交流的中國大陸人士，要加強審查和管理（66.5%）。

陸委會強調，當前兩岸關係緊張的癥結，在於北京當局堅持以僵化的政治思維處理兩岸事務，不願正視兩岸「互不隸屬」的客觀事實，呼籲對岸務實面對兩岸現實及台灣主流民意，與台灣進行良性、善意的互動往來。

陸委會還說，政府將持續積極落實「國安統戰威脅十七項因應策略」，加強完備國安法制及兩岸交流管理、強化台灣民主韌性、防範中共對台統戰滲透，以維護我國家主權及台灣民主自由生活方式。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年8月14日至18日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,075份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。