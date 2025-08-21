建中學生組共產黨？梁文傑：有幻想很正常，但現實是兩回事

▲建中學生組共產黨。（圖／翻攝IG）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市立建國中學傳出有學生組建共產黨，還設立了總書記等職位。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，年輕人對共產主義的人道主義、烏托邦理想有幻想很正常，但現實與理想是兩回事，應多去了解共產黨怎麼走向專制獨裁，「尤其是史達林跟毛澤東的恐怖統治是怎麼來的？」

梁文傑在例行記者會上提到，他也是從網路上看到這個訊息，看起來最後一次發文好像是2023年，不知道這個組織還有沒有繼續存在。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，台灣的《人民團體》法第2條本來是有規定不得主張共產主義，但這條已經在民國97年被大法官宣告違憲，所以在台灣是可以用共產黨的名稱去內政部登記政黨的。歷來有5個政黨，包含台灣人民共產黨、中華民國共產黨、中華共產聯盟、台灣民主共產黨、台灣共產黨，都是用共產黨的名義去內政部登記的。

梁文傑認為，年輕人對共產主義有幻想很正常，因為共產主義是很重要的政治學說，其中的人道主義、烏托邦理想很容易吸引年輕人，但理論跟現實是天差地遠的，「我希望年輕人多研究一下中共的黨史，還有國際共產運動。」

梁文傑指出，現實的共產黨統治跟理想的共產主義社會完全是兩回事，現在的年輕人應該更多去了解共產黨是怎麼走向專制獨裁，「尤其是史達林跟毛澤東的恐怖統治是怎麼來的？」

梁文傑強調，對於年輕人受到烏托邦理想的吸引，他們不會用法律的眼光去看，就交給教育部和各地的教育局去了解，按程序處理。