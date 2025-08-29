　
政治

柯文哲、民眾黨遭搜索一週年！　黃國昌明率眾上街「走讀」

▲▼立法院民眾黨團總召黃國昌與黨團立委召開「恐怖司法，清洗筆錄」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲立法院民眾黨團總召黃國昌與黨團立委召開「恐怖司法，清洗筆錄」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見至今，而明天8月30日是柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，民眾黨主席黃國昌今（29日）宣布，30日上午7點半將在中正紀念堂集合，舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，吹響下個階段全民號召參與司法改革的行列。他喊話，不希望總統賴清德下令國安特勤、警察，拉起拒馬蛇籠，連公民和平走讀的權利都受到剝奪。

黃國昌表示，明天8月30日早上7點半，是台灣史上主要在野黨的中央黨部跟黨主席被同步搜索、黨主席被帶走，在台灣司法史上恥辱的一天。他說，在這一天，民眾黨要進行一個走讀活動，要求「終結政治追殺，找回國家正義」，要吹響下一個階段，全民號召參與司法改革的行列。

針對日前爆料借路權失敗，才改成走讀活動？黃國昌說，之前依法提申請，原本准借但又被駁回，過去民進黨說要把街頭還給人民，如今是場大笑話，所以才選擇走讀的方式，不是集會也不是遊行。

黃國昌表示，現在很多地方在辦走讀，透過走讀活動，清楚讓所有參與的人知道，台灣司法出現什麼樣的問題、未來要如何共同推動司改。

「本來應該民主的台灣，為何又被威權幽靈盤踞？」黃國昌說，明天早上7點半走讀，不希望賴清德下令國安特勤加上警察、拉起拒馬蛇籠，連公民和平走讀權利都要剝奪。

黃國昌強調，明天會是場非常和平理性的走讀活動，希望執政者不要因為想違法剝奪公民基本權，引發進一步不必要的衝突。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

