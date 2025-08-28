監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

▲行政院前發言人陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

監委濫用公務車爭議，監察院副秘書長王增華今（28日）晚在立法院表示，監察院7月31日會換屆，原來7位紀律委員會完全換成新的，所以交給新的紀律委員會處理，目前案件已經有進行相關調查程序，應該在9月會有比較明確的程序出來。另提到行政院前發言人陳宗彥涉在台南市府任職間接受性招待案，王增華說，這案在監察院並沒有結束，已經開始啟動複查，目前有3位委員調查中。

立法院長韓國瑜28日晚間8時召集朝野黨團研商「114年度中央政府總預算追加預算案」相關事宜，王增華列席。民眾黨團總召黃國昌在審查監察院追加預算時表示，之前監察院濫用公務車事情，5月時監察院副院長對社會說會盡速處理，現在8月要結束了，結果他去問什麼時候開會，7月假動作開會，8月突宣布說委員會要重新改選，「你們之前彈劾其他官員時候手也沒阮過」，怎麼監委自己胡搞瞎搞時，整個監察院的表現讓國人看不下去，如果是這樣的表現的話，刪掉的預算追回去，沒辦法接受跟支持。

王增華說，有關公務車使用部分，監察院了解外界非常注意，監察院副院長李鴻鈞也非常重視；6月時因有2位陳情人檢舉，6月6日移到紀律委員會處理，7月11日開過第一次會議，但監察院的確7月31日會換屆，「委員會會換屆，原來7位紀律委員會完全換成新的，他不得連任」，所以會交給新的紀律委員會處理，而目前案件已經有進行相關調查程序，應該在9月會有比較明確的程序出來。

王增華也提到，接受性招待經檢察官起訴的官員（指陳宗彥），這案因為監察院有調查以後，移到台南地檢才起訴，這案在監察院並沒有結束，已經開始啟動複查，目前有3位委員調查中。