七夕最想跟另一半說什麼？　黃國昌：我跟我寶貝天天都是情人節

▲黃國昌與妻子823前往投票，當天也曬出甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

今（29日）是七夕情人節，台灣民眾黨也應景發出「七夕情人節大會考」圖卡，準備6大問題考驗黨公職，其中，問到平時如何稱呼另一半？主席黃國昌回答「寶貝」、秘書長周榆修則說「喂…那個誰」。另外，重頭戲「七夕情人節給另一半的一句話」，黃國昌說「我跟我的寶貝，天天都是情人節」、許甫則拿出前主席柯文哲金句「心存善念，盡力而為」。該貼文也引起小草們熱議，甚至幽默留言「想像國昌老師用質詢官員的態度跟老婆吵架誰會贏」。

民眾黨粉專發出「七夕情人節大會考」圖卡，準備了6大問題來考驗黨公職，第一題詢問「平時怎麼稱呼另一半」，主席黃國昌表示「寶貝」、秘書長周榆修則說「喂…那個誰」。第二題詢問「手機中另一半LIVE的暱稱」，文宣部主任李頂立透露「名子+一連串紀念日，超長一段」、周榆修則說「全名，連名帶姓的那種」。

接著，第三題問到「是誰先告白的」，副秘書長許甫幽默表示「這題沒有容錯率，也不是選擇題，是我」。第四題詢問「如果吵架都是誰先低頭」，許甫再度幽默說「高的人先低頭」、國際部主任林子宇則表示「我的字典裡沒有認輸」。

第五題詢問「推薦約會地點」，林子宇則表示「碧潭(失戀也可以去)」、代理副秘書長黃成峻則浪漫表示「任何地點都是我們的二人世界」。

特別的是，重頭戲「七夕情人節給另一半的一句話」，黃國昌再度提到寶貝，他表示「我跟我的寶貝，天天都是情人節」、許甫則拿出前主席柯文哲的金句「心存善念，盡力而為」。

▼民眾黨七夕大會考。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨，下同）

該貼文引起小草們熱議，留言表示「修哥已認定為直男無誤」、「修哥好男人」、「許甫的生存意志極高」、「我想像國昌老師要是用質詢官員的態度跟老婆吵架誰會贏」。民眾黨立委陳昭姿也留言表示「祝福每一位寶貝們都有愉快的Friday night」。

民眾黨表示，今天是七夕情人節，愛情不只是浪漫的花火，更是生活裡點滴的體貼與陪伴，即使牽手散散步、一起吃頓飯，還是簡單一句「有你真好」，都能讓彼此更靠近。

民眾黨表示，說到相處之道，來看看民眾黨的黨公職們，都是怎麼和另一半相處的呢？有人是「老婆至上派」，也有人偏好「宅在家」路線，其實愛情最迷人的地方，就是各有各的甜！

民眾黨說，無論大家今天是和另一半約會，還是獨自享受一杯咖啡，希望每一位努力生活的人，都能感受到被理解與被在乎的幸福。愛，不只是兩個人的故事，更是社會裡最溫暖的力量。

最後，民眾黨強調，願你我都能在日常中找到屬於自己的安心與溫暖，也把這份心意分享給身邊的人。祝大家七夕平安快樂。

