大陸 大陸焦點 特派現場

七夕創意禮「用腳寫情書」　「小王子捧玫瑰」全程100公里誠意十足

▲七夕最震撼創意禮物，用跑的畫出對另一半的愛。（圖／翻攝潮新聞）

▲七夕最震撼創意禮物，用跑步畫出對另一半的愛。（圖／翻攝潮新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

不少年輕人在七夕情人節到來時，往往要陷入「儀式感」氛圍的苦惱中。大陸有一群年輕人用腳「寫情書」，這種新潮又「健康」的過節方式引起不少網友們關注，他們使用GPS跑步軟體設計路線，在城市地圖上跑出玫瑰、愛心，甚至是「小王子捧玫瑰」等經典圖案，用汗水繪製浪漫，讓不少人直呼，「這才是真誠意！」；「跑步也能這麼浪漫！」

▲七夕最震撼創意禮物，用跑的畫出對另一半的愛。（圖／翻攝潮新聞）

《潮新聞》報導，來自杭州的跑者潛先生，2018年起便迷上跑步軌跡創作。去（2024）年七夕，他設計了一條全長100公里的「小王子送玫瑰」路線，沒想到今年再度走紅，吸引眾多年輕人跟隨打卡。

據了解，潛先生所屬的跑團經常在杭州西湖、湘湖周邊進行軌跡跑，玫瑰和愛心路線已成為「經典款」，他透露，創意得到認可是一件正能量的事，「一邊快樂過節，一邊健康運動，很有意義。」

▲七夕最震撼創意禮物，用跑的畫出對另一半的愛。（圖／翻攝潮新聞）

另一位跑者李成則是在10年前因體檢指標超標開始跑步，後來結合自身的美術藝術功底，把跑步軌跡變成創作。他也曾設計愛心、牛郎織女等七夕專屬路線，受到網友們追捧。

▲七夕最震撼創意禮物，用跑的畫出對另一半的愛。（圖／翻攝潮新聞）

李成坦言，要用GPS繪圖難度在於轉角控制，有時得反覆嘗試五六次才能成功，「創意跑不求一模一樣，神似就行。」

像這類的小眾浪漫逐漸走向大眾普及化，對絞盡腦汁想給另一半一份「有質感」創意禮物的人來說，無疑是另闢一條蹊徑。杭州西湖的「玫瑰路線」、濱江的「愛心軌跡」，逐漸成為節日限定的一道浪漫溫柔風景線，對跑者而言，運動不僅是為了健康，更是一種充滿儀式感的生活方式。

國民黨台北市議員柳采葳今（29日）在臉書曬出「性感事業線」泳裝照，並提及自己去年在西洋情人節祝大家「遠離渣渣」，今日適逢七夕情人節，她要祝福大家「不要戀愛腦」，願每個人都能找到屬於自己的獨家浪漫，天下有情人都長長久久。

七夕創意禮物跑步軌跡浪漫路線城市地圖情人節小王子玫瑰

