　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」　天文愛好者：是曙條

▲大陸江浙滬一帶民眾拍下各種不同角度「藍色鵲橋」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸江浙滬一帶民眾拍下各種不同角度「藍色鵲橋」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

今（29）日是農曆7月7日，是民間傳說中，牛郎織女透過喜鵲搭成的鵲橋「一年一會」的日子，是華人世界的七夕情人節。就在昨（28）日傍晚，大陸江浙滬一帶多地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，宛如傳說中的「鵲橋」，延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。

▲大陸江浙滬一帶民眾拍下各種不同角度「藍色鵲橋」。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，有民眾留言稱，「傍晚6時30分左右，在陽台抬頭就看到一道藍色光束直貫天際，這是牛郎織女的鵲橋嗎？」；「像通往天堂的階梯」。

中國氣象愛好者官方微博則解釋道，天空中的「藍色長廊」在圈內常被形容成「曙條」，這種現象學名為「曙暮光條」，屬於典型的大氣光學現象。

▲大陸江浙滬一帶民眾拍下各種不同角度「藍色鵲橋」。（圖／翻攝紅星新聞）

該微博指出，曙暮光條常出現在日出或日落時，當太陽接近地平線，光線穿過雲層縫隙或遮蔽物時，被大氣微粒散射，就會形成一束束明亮光條。

江浙滬多地如南京、上海、杭州當天均出現曙暮光條與反曙暮光條，因觀測角度不同，所見方向也略有差異。寧波市氣象部門則解釋稱，這種像藍色「手電筒光束」般的條紋，實際上是落日光線被遠處積雲遮擋後形成的深藍條紋，屬於雲隙光的一種。

▲大陸江浙滬一帶民眾拍下各種不同角度「藍色鵲橋」。（圖／翻攝紅星新聞）

這次特殊天象恰逢七夕前夕，讓傳統民俗節日平添浪漫色彩。值得一提的是，今（2025）年七夕在陽曆8月29日，受農曆「閏六月」的影響，成為21世紀以來「七夕」來得最晚的一次。據推算，本世紀僅2055年還會再出現一次「最晚七夕」，而最早的七夕則出現在2006年（7月31日），2044年和2082年也將再次出現提早的情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬英九激動！重批賴清德：該向台灣人民鄭重道歉
11隊大聯盟球探觀戰！　18歲菜鳥9球3K震撼全場
快訊／天橋驚見屍體！　20多歲頭、頸血凝固
快訊／葉林傳遭起訴！　檢方建請從重量刑
億元老闆離婚　僅分到1千多萬
快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝
台男日本遭逮！入侵東京女孩住處　姓名曝光
賓士C300深夜「聲浪炸街」！　男被警攔：這樣很大聲嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」　天文愛好者：是曙條

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

黎智英案結辯「最快10月宣判」恐無期徒刑！紐時：或成川習外交牌

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動　入侵逾80個國家

網速太慢了！14歲男打遊戲「氣」進醫院　醫嘆：一個月遇30例

「九三閱兵」沒西方政要出席　陸外交部：是為了銘記歷史

閱兵新武器劍指美國？　陸國防部：為國家安全與發展利益

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮　獲刑4個月

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」　天文愛好者：是曙條

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

黎智英案結辯「最快10月宣判」恐無期徒刑！紐時：或成川習外交牌

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動　入侵逾80個國家

網速太慢了！14歲男打遊戲「氣」進醫院　醫嘆：一個月遇30例

「九三閱兵」沒西方政要出席　陸外交部：是為了銘記歷史

閱兵新武器劍指美國？　陸國防部：為國家安全與發展利益

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮　獲刑4個月

八仙塵暴傷患無人因止痛成癮　推手孫維仁憶母癌逝：治病也要治痛

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

麟洋配後首組！李哲輝、楊博軒救3賽末點逆轉挺進世錦賽8強

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL　創立MIXX電商訂閱制帶素人拚出億元業績

狄鶯七夕曬凍齡微笑！　前一天震怒告重度毀謗…反擊搬出巴菲特

傅崐萁轟卓榮泰「守碉堡說」　籲賴清德快撤換才是全民之福

「猜猜我是誰」老招還在騙！屏東內埔警阻詐　保婦辛苦錢

不爽大罷免！嗆殺總統「正副兩個都幹掉」　台南男判拘10天

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

大陸熱門新聞

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

閱兵沒西方政要出席　陸：是為了銘記歷史

黎智英審訊落幕　恐成川普習外交牌

網速太慢！14歲男打遊戲「氣」進醫院

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動

細菌戰倖存者又被731部隊做活體實驗

OL應酬喝爛醉遭老闆撿屍！隔壁房客錄下鐵證

陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮 獲刑4個月

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」 天文愛好者：是曙條

黑龍江現「水龍捲」奇觀 圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

單身男花百萬4天閃婚　竟發現妻黑歷史

閱兵新武器劍指美國？　陸國防部：為國家安全與發展利益

更多熱門

相關新聞

新北惜食餐廳推情人套餐　讓愛與地球共好

新北惜食餐廳推情人套餐　讓愛與地球共好

隨著七夕情人節即將到來，新北市農業局推動惜食理念與節慶用餐結合，邀請民眾與伴侶共度浪漫時光的同时，也能實踐珍惜食物的永續精神。多家餐廳紛紛推出節慶限定優惠，讓愛不僅在情人之間流淌，更延伸至對環境的關懷。

小資也能浪漫！七夕送花輕鬆攻略

小資也能浪漫！七夕送花輕鬆攻略

七夕單身不吃虧！3星座、3生肖賺大錢

七夕單身不吃虧！3星座、3生肖賺大錢

星巴克七夕限定大杯以上買1送1

星巴克七夕限定大杯以上買1送1

七夕將至！情侶修補關係、單身求桃花方法曝

七夕將至！情侶修補關係、單身求桃花方法曝

關鍵字：

天象七夕民俗情人節浪漫鵲橋

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面