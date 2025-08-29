七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」　天文愛好者：是曙條

▲大陸江浙滬一帶民眾拍下各種不同角度「藍色鵲橋」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

今（29）日是農曆7月7日，是民間傳說中，牛郎織女透過喜鵲搭成的鵲橋「一年一會」的日子，是華人世界的七夕情人節。就在昨（28）日傍晚，大陸江浙滬一帶多地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，宛如傳說中的「鵲橋」，延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。

《紅星新聞》報導，有民眾留言稱，「傍晚6時30分左右，在陽台抬頭就看到一道藍色光束直貫天際，這是牛郎織女的鵲橋嗎？」；「像通往天堂的階梯」。

中國氣象愛好者官方微博則解釋道，天空中的「藍色長廊」在圈內常被形容成「曙條」，這種現象學名為「曙暮光條」，屬於典型的大氣光學現象。

該微博指出，曙暮光條常出現在日出或日落時，當太陽接近地平線，光線穿過雲層縫隙或遮蔽物時，被大氣微粒散射，就會形成一束束明亮光條。

江浙滬多地如南京、上海、杭州當天均出現曙暮光條與反曙暮光條，因觀測角度不同，所見方向也略有差異。寧波市氣象部門則解釋稱，這種像藍色「手電筒光束」般的條紋，實際上是落日光線被遠處積雲遮擋後形成的深藍條紋，屬於雲隙光的一種。

這次特殊天象恰逢七夕前夕，讓傳統民俗節日平添浪漫色彩。值得一提的是，今（2025）年七夕在陽曆8月29日，受農曆「閏六月」的影響，成為21世紀以來「七夕」來得最晚的一次。據推算，本世紀僅2055年還會再出現一次「最晚七夕」，而最早的七夕則出現在2006年（7月31日），2044年和2082年也將再次出現提早的情況。