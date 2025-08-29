　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

▲國民黨台北市議員柳采葳，在七夕情人節曬出性感事業線泳裝照。（圖／翻攝自Facebook／柳采葳）

▲國民黨台北市議員柳采葳，在七夕情人節曬出性感事業線泳裝照。（圖／翻攝自Facebook／柳采葳）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨台北市議員柳采葳今（29日）在臉書曬出「性感事業線」泳裝照，並提及自己去年在西洋情人節祝大家「遠離渣渣」，今日適逢七夕情人節，她要祝福大家「不要戀愛腦」，願每個人都能找到屬於自己的獨家浪漫，天下有情人都長長久久。

柳采葳去年西洋情人節時，在社群平台曬出身穿深V貼身洋裝，且手捧花束的照片，並俏皮地寫下，祝福大家遠離渣男、渣女，願所有人都能找到靈魂伴侶陪伴左右，「有情人送個話給情人，沒情人買個花給自己」。

然而今日適逢七夕情人節，柳采葳也發文並配上「性感事業線」泳裝照表示，今天是個浪漫的日子，去年祝福大家遠離渣渣，今年祝福大家不要「戀愛腦」，除了找到最適合的對象外，最重要的是自己要當自己的情人。

柳采葳強調，對她來說，浪漫不只是等花、等人，而是每天踏實走在自己選擇的路上，譬如，一項項政策落地、一件件市政成績讓市民有感，這就是她心中最踏實的浪漫。

柳采葳表示，或許聽起來一點也不「浪漫」，但倘若跟她一樣是閒不下來的工作狂們，應該就能有共鳴，最後，她也祝福大家七夕快樂，願每個人都能找到屬於自己的獨家浪漫，天下有情人都長長久久。

▼國民黨台北市議員柳采葳2024年西洋情人節時，曬出身穿白色貼身長洋裝、雙手捧著花束的照片。（圖／柳采葳臉書）

▲▼國民黨台北市議員柳采葳則趁著14日情人節，曬出身穿白色貼身長洋裝，胸前小露性感、雙手捧花的照片，祝福大家情人節快樂。（圖／柳采葳臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍交易重挫逾6成
Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」　全場嚇壞
斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡
快訊／亞培也發聲明了！
「小英男孩」才34歲　竟擁台北東區3房產
秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰讓颱風有靠近趨勢
直擊／大咖韓星現台中拍戲　親民問候粉絲：等下視訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

七夕最想跟另一半說什麼？　黃國昌：我跟我寶貝天天都是情人節

曝「小英男孩」34歲竟擁台北東區3房產　鍾小平籲檢調向上追查

LIVE／美參院軍委會主席維克訪台　晉見總統賴清德

永慶加盟四品牌中區經管會攜手台中市地政局　舉辦愛心捐血園遊會

大罷免失敗遭綠營逼宮　傅崐萁：賴清德借柯建銘項上人頭以謝國人

日英防長聯合聲明重申「台海和平穩定」　林佳龍：感謝對台堅定支持

114年中央追加預算砍59億改列819億　636億補助款三讀後須立刻發

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

七夕最想跟另一半說什麼？　黃國昌：我跟我寶貝天天都是情人節

曝「小英男孩」34歲竟擁台北東區3房產　鍾小平籲檢調向上追查

LIVE／美參院軍委會主席維克訪台　晉見總統賴清德

永慶加盟四品牌中區經管會攜手台中市地政局　舉辦愛心捐血園遊會

大罷免失敗遭綠營逼宮　傅崐萁：賴清德借柯建銘項上人頭以謝國人

日英防長聯合聲明重申「台海和平穩定」　林佳龍：感謝對台堅定支持

114年中央追加預算砍59億改列819億　636億補助款三讀後須立刻發

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

被控性侵少女！露營老闆之子竟是現役軍人　十軍團：重懲列汰

「愛快羅密歐」官宣了9月導入台灣！首款車有望以休旅、房車作主打

SJ唱大巨蛋威力太強！「卡友先買」2分鐘賣光光　最後搶票明天還有

心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

七夕最浪漫新地標！　新光三越小北店開幕成台南約會首選

上海女孩把前男友介紹給閨蜜！一年後收喜帖　內推前任成脫單新招

路透：中共2024軍演支出「近6500億」　相當台灣國防預算1/4

雙槍「嘯天」近距離殺宮廟主委　剛出生女嬰前開槍...二審仍判9年

吉利「新油電房車」釋出官方照　車頭意外致敬賓士AMG引起話題

情緒素養進六龜偏鄉　添愛扶輪社與任林教育基金會攜手送關懷

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

政治熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　PO文萬人讚爆

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

賴滿意度創新低　黃暐瀚分析後果

達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

駁「談判都視訊」質疑！鄭麗君會盧特尼克畫面曝　政院怒斥造謠行徑

綠轟藍砍國防預算　馬文君曬刪除項目回擊

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

更多熱門

相關新聞

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光

2025年8月29日(農曆七月七日)七夕情人節是一個浪漫溫馨的日子，沒有情人，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。但有情人在這天是有禁忌要注意，以免招來不良的影響！

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」 天文愛好者：是曙條

七夕前夕！江浙滬天空喜見「藍色鵲橋」 天文愛好者：是曙條

國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？

國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？

關鍵字：

柳采葳七夕戀愛腦國民黨

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面