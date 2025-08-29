七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

▲國民黨台北市議員柳采葳，在七夕情人節曬出性感事業線泳裝照。（圖／翻攝自Facebook／柳采葳）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨台北市議員柳采葳今（29日）在臉書曬出「性感事業線」泳裝照，並提及自己去年在西洋情人節祝大家「遠離渣渣」，今日適逢七夕情人節，她要祝福大家「不要戀愛腦」，願每個人都能找到屬於自己的獨家浪漫，天下有情人都長長久久。

柳采葳去年西洋情人節時，在社群平台曬出身穿深V貼身洋裝，且手捧花束的照片，並俏皮地寫下，祝福大家遠離渣男、渣女，願所有人都能找到靈魂伴侶陪伴左右，「有情人送個話給情人，沒情人買個花給自己」。

然而今日適逢七夕情人節，柳采葳也發文並配上「性感事業線」泳裝照表示，今天是個浪漫的日子，去年祝福大家遠離渣渣，今年祝福大家不要「戀愛腦」，除了找到最適合的對象外，最重要的是自己要當自己的情人。

柳采葳強調，對她來說，浪漫不只是等花、等人，而是每天踏實走在自己選擇的路上，譬如，一項項政策落地、一件件市政成績讓市民有感，這就是她心中最踏實的浪漫。

柳采葳表示，或許聽起來一點也不「浪漫」，但倘若跟她一樣是閒不下來的工作狂們，應該就能有共鳴，最後，她也祝福大家七夕快樂，願每個人都能找到屬於自己的獨家浪漫，天下有情人都長長久久。

▼國民黨台北市議員柳采葳2024年西洋情人節時，曬出身穿白色貼身長洋裝、雙手捧著花束的照片。（圖／柳采葳臉書）