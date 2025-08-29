鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光　命理師警告：別穿大紅

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）

2025年8月29日(農曆七月七日)七夕情人節是一個浪漫溫馨的日子，沒有情人，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。但有情人在這天是有禁忌要注意，以免招來不良的影響！

一、2025年可以求婚：

《通書》《農民曆》今年七夕是可以求婚、論婚嫁的日子。

二、不可結婚：

秦朝古籍《日書》:「七夕娶妻忌日」！因為牛郎娶了織女，這一天是牛郎織女相會鵲橋的日子，雖然很讓人感動，但是短暫的溫情之後就是無窮的悲劇，七夕過後，二人就再次分開了，最後還是離別收場，如果七夕這天結婚娶妻，傳說中不出三年，感情就會生變，甚至離異。而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，結婚是不吉利的！

三、不穿「破衣、破褲」：

七夕這天大家要穿得又帥又美，此時不能穿「破衣、破褲」，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕。

四、不可行房：

清朝《急救廣生集》：「是月初七日，切戒色慾，勿想惡事。十五日犯色慾，損壽。」宋朝《楊公忌》:「是月初七為道德臘，十五日為中元，二日戒夫婦入房。」也就是說，七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚。而且以道教來說，農曆七月七日的七夕這天，是道教五大祭祀日之一，農曆七月七日叫做「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，照道經的說法，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

五、不可手指月亮：

平常就不太能指月亮，但在七夕這天更不能亂指，因為會讓感情生變。

六、不穿大紅：

紅色有喜慶的意涵，但在農曆七月時，紅色也帶有血光的意思，因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。

七、不到墳場：

情侶為了不受人干擾，居然到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。

