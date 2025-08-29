　
大陸 大陸焦點 特派現場

規模最大上合組織天津峰會將登場　經貿、教育數字合作成3大亮點

▲▼ 2025上合峰會、行前吹風記者會、天津 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織（上合組織）峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。本屆會議是中方今年最重要的元首外交與主場外交活動之一，也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。作為東道主，天津將充分發揮港口、產業及數字創新優勢，推動經貿往來、人文教育與數字經濟合作邁上新台階。

2025年上海合作組織（以下簡稱上合組織）峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，本屆峰會是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。有20多位外國領導人和10位國際組織負責人將出席峰會，包括俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪、作為上合組織內部的三個具有重要影響力的大國，中國、俄羅斯和印度三國領導人將在本次峰會上如何互動備受關注。

今天（29日）上午天津市委常委、常務副市長王旭、天津市發展改革委主任戴永康、天津市教委主任荊洪陽、天津市外辦主任欒建章、天津市數據局局長鄧光華出席，介紹天津峰會籌備以及天津與上合組織國家合作交流等情況，並回答記者提問。

▲▼ 2025上合峰會、行前吹風記者會、天津 。（圖／記者任以芳攝）

▲天津市委常委、常務副市長王旭。（圖／記者任以芳攝）

天津市委常委、常務副市長王旭首先介紹，天津是首批沿海開放城市，依託天津港、自貿試驗區及國家級經開區的開放平台，持續加強與上合組織國家的經貿往來。數據顯示，2024年天津對上合組織國家進出口總額達895億元（單位：人民幣，同下），同比增長22%。其中出口692億元，增長20%；進口203億元，增長28%。出口以機電產品為主，佔比達48%。

在服務貿易方面，天津企業2024年承接了來自上合組織成員國的18個服務外包專案，涵蓋工程管理、工業設計、信息技術等領域，執行額達16.5億美元，同比增長3.3倍，佔全市離岸服務外包總額的25.2%。

此外，天津與上合國家締結了20對友城關係，吸引外資持續增長。截至2024年，來自上合國家的企業在天津設立471家，累計投資9.7億美元，其中僅2024年新增44家，包括中國與沙特合資的中沙石化專案。天津企業「走出去」步伐亦加快，在上合國家備案的境外企業機構達101家，中方投資額24億美元，並在當地承接工程合同額52億美元，營業額23億美元。

▲▼ 2025上合峰會、行前吹風記者會、天津 。（圖／記者任以芳攝）

▲天津市數據局局長鄧光華。（圖／記者任以芳攝）

天津市教委主任荊洪陽也指出，除了經貿合作，天津在職業教育領域也與上合國家展開深入合作。自2022年以來，天津連續舉辦世界職業技術教育發展大會，邀請俄羅斯、哈薩克斯坦、巴基斯坦等國部級官員參會，並共同發佈《天津共識》，成立世界職業技術教育發展聯盟，搭建常態化溝通平台。

天津還首創「魯班工坊」海外合作模式，推動中外院校展開產教融合，已在俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、印度等8國建立10餘個實體化合作專案，涵蓋能源、電子信息、交通運輸等21個專業，累計培養技術人才逾1.5萬人。這些舉措助力當地製造業、新能源及人工智能等產業發展，成為推動「民心相通」的重要抓手。

天津職業院校還積極舉辦國際學術會議和技能競賽，並成立全球職業技術教育發展總部，吸納來自上合國家的專家學者，形成智力支持網絡，進一步拓展人文交流的廣度與深度。

在數字經濟領域，天津同樣走在前列。2025年3月，天津獲批建設國家數字經濟創新發展實驗區，數字產業化和產業數字化進展迅速。2024年，全市數字經濟規模突破6000億元，同比增長27%。

▲▼ 2025上合峰會、行前吹風記者會、天津 。（圖／記者任以芳攝）

▲天津市數據局局長鄧光華。（圖／記者任以芳攝）

天津市數據局局長鄧光華也表示，天津已形成涵蓋CPU、操作系統、數據庫、伺服器及信息安全的完整信創產業鏈，飛騰、麒麟等核心技術市場佔有率超過80%。同時，天津加快超算和人工智能應用推廣，國家超算互聯網平台已在津上線，連結500餘家企業，推動7,000多款產品落地應用。

數據要素市場化改革也取得突破，全國首例數據資產作價入股在天津落地，汽車行業國家可信數據空間創新發展試點也已獲批。天津自貿區建成的數據跨境服務平台，則為企業提供合規與安全保障，成為上合國家數字合作的重要支點。

2025年7月，上合組織數字經濟論壇在天津舉行，與會各國圍繞智慧城市、跨境電商等領域展開深入交流，一批數字服務平台與合作專案相繼落地。天津方面表示，未來將持續推進數字經濟國際合作，構建多層次合作生態，助力上合組織國家數字化轉型與高質量發展。

天津作為東道主迎來本屆上合峰會，本次核心主題，更將以經貿、教育與數字經濟三大板塊為核心，推動上合組織合作進入新階段。

