天津上合峰會名單曝光　普丁、莫迪等22國元首出席與習近平聚首

▲中國國家主席習近平將出席天津上合峰會，並且主持會議。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，規模創歷屆之最。中國國家主席習近平將與20多位外國領導人及10位國際組織負責人會晤。此次峰會被視為上合組織發展史上的重要里程碑，全球矚目。中國外交部今（22）日也公布與會應邀出席峰會的外國領導人和國際組織負責人名單。

2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，這將是中國第五次主辦上合組織峰會，也將是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。

陸媒報導，中國外交部部長助理劉彬今22日在中外媒體吹風會上介紹，習近平主席將同20多位外國領導人和10位國際組織負責人聚首海河之濱，總結上合組織成功經驗，擘畫上合組織發展藍圖，「凝聚」上合組織大家庭”合作共識，推動組織朝著構建更加緊密的命運共同體目標闊步邁進。

▲陸官方正式宣布普丁、莫迪出席天津上合峰會。（圖／路透）

劉彬介紹，應邀出席峰會的外國領導人有白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫，巴基斯坦總理夏巴茲，俄羅斯總統普丁，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，蒙古國總統呼日勒蘇赫，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，柬埔寨首相洪瑪奈，馬爾代夫總統穆伊茲，尼泊爾總理奧利，土耳其總統埃爾多安，埃及總理馬德布利，土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫，印度尼西亞總統普拉博沃，寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，馬來西亞總理安瓦爾，越南政府總理範明政等。

劉彬進一步公布，應邀出席峰會的國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫，上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾捨耶夫，獨聯體秘書長列別傑夫，東盟秘書長高金洪，集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫，中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗，亞信秘書長薩雷拜，歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫，亞投行行長金立群。

此次峰會的規模創歷屆之最，涵蓋成員國、觀察員國、對話夥伴及特邀嘉賓等多方領導人，名單幾乎涵蓋歐亞大陸多數重要國家。除各國領導人外，10位國際與地區組織負責人也將出席會議，進一步彰顯上合組織的國際號召力。

分析人士指出，這一組合體現了上合組織逐步成為聯結歐亞各國、推動多邊合作的重要平臺。從反恐安全到經貿合作，從基礎設施建設到人文交流，上合組織正不斷擴大「朋友圈」，在國際秩序轉型過程中發揮愈加突出的作用。

隨著國際局勢動盪加劇，天津峰會的意義不僅在於回顧，而更在於為上合組織在新形勢下找準定位。中國作為創始成員國和本屆輪值主席國，將藉主場外交之機，展現推動地區穩定、促進共同發展的決心與能力。

此次峰會適逢上合組織進入新一輪擴容與轉型期，如何在安全、能源、金融、基建等多個領域拓展合作，如何在國際秩序變革中堅守多邊主義，將成為會議的重要議題。與會領導人預計將就烏克蘭危機、阿富汗局勢、能源安全及數字經濟合作等熱點問題展開深入討論。